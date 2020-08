La mairie de Nîmes va afficher une centaine de panneaux d'information pour faire respecter le port du masque

Après Alès, Bagnols-sur-Cèze, Beaucaire ou encore Anduze, c'est au tour de la ville de Nîmes (Gard) de faire appliquer le port du masque obligatoire en centre ville suite à l’arrêté préfectoral du vendredi 14 août. Depuis lundi matin 9h, tous les passants doivent circuler masqués dans les rues du centre historique et sur les boulevards qui l'encerclent.

Une personne sur quatre environ ne portait pas de masque dans les rues de l’écusson ce lundi. La plupart d'entre eux, des touristes ou des vacanciers de passage, ne sont tout simplement pas informés de cette nouvelle mesure, qui s'appliquait jusqu'alors seulement les jeudis soirs pour les jeudis de Nîmes.

" Nous nous sommes posés la question en arrivant mais comme nous avons vu que tout le monde ne l'avait pas, nous avons pensé que ce n’était pas obligatoire. Nous avons justement cherché des panneaux en sortant du parking mais on n'a rien vu." explique Carole-Anne, une vacancière originaire du Jura.

Ils sont nombreux à avoir été surpris de la même façon aujourd'hui, car aucun panneau d'information ne prévient les visiteurs lorsqu'ils entrent sur le périmètre. Martine, nîmoise, est elle aussi confuse : "Je ne le savais pas , je pensais que cela s'appliquait uniquement pour les jeudis de Nîmes."

Comme partout en France, la ville souhaite anticiper une possible deuxième vague, alors que la pleine saison touristique favorise les brassages de populations :

Dès la rentrée nous allons de plus en plus nous retrouver dans des espaces clos. Le risque, c'est que la circulation du virus soit alors plus active. Tout ce qui est fait aujourd'hui, c'est pour prévenir une situation beaucoup plus dégradée. - Dolorès Orlay Moureau, adjointe à la santé