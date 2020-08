La rentrée à Paris : le masque, les tests et le retour à l'école de tous les enfants sont des priorités

A quelques jours de la rentrée scolaire, la Mairie de Paris présente son dispositif sanitaire ce jeudi à l'Hôtel de ville. Tout a été pensé pour que tous les enfants puissent être rescolarisés. On pourra se faire d'avantage tester dans Paris et il faudra porter le masque partout.

Le Coronavirus, les tests, le port du masque, l'école : autant de sujets au coeur de la conférence de presse de rentrée qui a eu lieu à midi à l'Hôtel de ville de Paris.

Le premier adjoint Emmanuel Grégoire, Patrick Bloche adjoint chargé de l'Education et Anne Souyris chargée de la Santé publique étaient présents.

Les principales annonces à retenir

La crise sanitaire

Anne Souyris, chargée de la Santé publique, a précisé qu'actuellement à Paris il y a 35 "clusters" sur les 104 répertoriés en Ile-de-France. "La vigilance est importante", dit-elle.

La Mairie suit trois axes :

- une charte signée avec les restaurateurs et les cafés où des registres sont mis en place et une formation des jeunes qui seront des "vecteurs" de prévention.

- la mise en place à la rentrée de cinq barnums (trois fixes et deux mobiles) pour que l'accès aux tests soit plus simple et plus rapide. Le problème du traitement des tests reste à régler car il est encore sous tension, explique l'adjointe. La Mairie attend l'homologation des tests salivaires.

Port du masque bientôt obligatoire partout à Paris © Radio France - Lila Lefebvre

- le port du masque, d'abord imposé en zones denses, va désormais être obligatoire dans tout Paris. L'annonce a été faite ce jeudi matin par le Premier ministre. La préfecture officialisera cette obligation dans les prochains jours en concertation avec la Mairie de Paris, précise Matignon.

La rentrée scolaire

Patrick Bloche a indiqué qu'il n'y avait pas de mesures particulières pour Paris. La rentrée aura lieu mardi et toutes les précautions ont été prises pour que tout se passe bien.

Tout le personnel portera un masque. Pour la restauration scolaire, il y aura plusieurs services.

Dans les maternelles, des groupes de 30 enfants maximum seront formés et il y aura une étanchéité entre ces groupes.

L'adjoint Patrick Bloche, chargé de l'Education, précise aussi que la Mairie a anticipé au cas où la situation sanitaire se dégraderait. Un recensement des équipements culturels et sportifs près des écoles a été fait cet été. Il permettra d'externaliser les classes en cas de besoin.

L'objectif pour la Ville c'est que tous les enfants puissent aller à l'école. "On ne vient pas à l'école pour être gardé, a insisté l'adjoint chargé de l'école, mais pour apprendre".