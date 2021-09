La mairie de Paris lance son projet de rénovation des abords de Notre-Dame de Paris

La mairie de Paris veut rendre les abords de la cathédrale Notre-Dame plus accessible et agréable. Végétalisation, accueil des visiteurs et meilleur accès piéton à la Seine... les quatre équipes chargées de mener le projet ont été présentées ce lundi 27 septembre 2021.

La mairie de Paris veut profiter de la rénovation de la cathédrale, ravagée à la suite d'un incendie en avril 2019, pour réaménager les abords du monument. La maire de Paris, Anne Hidalgo, a réuni lundi 27 septembre 2021, son premier adjoint en charge de l'urbanisme et de l'architecture, Emmanuel Grégoire, le recteur et archiprêtre de la cathédrale, Monseigneur Patrick Chauvet et le maire de Paris Centre, Ariel Weil dans le salon des Arcades de l'Hôtel de ville. Au programme : la présentation des quatre équipes sélectionnées pour travailler sur le projet de réaménagement des abords de la cathédrale.

La maire de Paris, Anne Hidalgo, présente les équipes sélectionnées dans le salon des Arcades de l’Hôtel de ville © Maxppp - Sadak Souici

La "sobriété" avant tout

Ambitieux mais humble et discret. Ce sont les mots d'ordre qui guident le projet : "Notre-Dame est un bijou qui a besoin d'un écrin", a résumé l'édile de la capitale. De la rue de la cité jusqu'à l'extrême pointe de l'île de la cité, les cinq hectares du périmètre défini vont faire peau neuve. Le premier adjoint, Emmanuel Grégoire, insiste sur la volonté de "sobriété" du projet. Il a rappelé l'objectif de cette initiative : "Nous voulons que les Parisiens se réapproprient les lieux, tout en permettant de recevoir les 12 à 20 millions de fidèles, visiteurs et touristes annuels."

Le parking sous-terrain du monument "inutilisé depuis l'incendie" va devenir un sous-sol uniquement dédie à l'accueil des visiteurs pour éviter les longues files d'attentes sur le parvis. Ariel Weil, le maire du centre, déplore l'état actuel des choses : "Le diocèse le dit depuis longtemps. Il n'y a aucun accueil aujourd'hui, quasiment pas de toilettes, pas de bagagerie, un accès difficile sur un revêtement compliqué et des marches un peu partout. La végétation est relativement atrophiée dans des jardinières moches qui coupent le lien avec la seine." La municipalité souhaite faciliter l'accès piéton à la Seine et végétaliser le périmètre. Le projet doit permettre de faire de la cathédrale et ses abords, "une expérience" sans "grand geste architectural" qui viendrait faire de l'ombre au monument. Selon Ariel Weil, "le projet est mené dans une approche qui consiste à ne pas surcharger."

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

Début des travaux à l'horizon 2024

Encore à l'état de réflexion, l'annonce des quatre équipes sélectionnées parmi les 39 dossiers reçus lance le début du programme. Les groupements de travail (paysagistes, architectes, bureau d'études…) ont été choisis pour leur diversité internationale et présenteront le projet en début d'année prochaine lors d'un "dialogue compétitif" au jury qui rendra sa décision à l'été 2022.

La municipalité n'a pas caché ses ambitions, comme l'assure le premier adjoint : "Nous voulons en faire l'un des plus beaux lieux du monde. C'est une ambition immodeste mais je crois que le lieu le permet." Les travaux vont commencer en 2024 après les jeux olympiques lorsque la cathédrale rouvrira partiellement au public.