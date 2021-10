Alors que la campagne présidentielle s'accélère et que le moindre post sur les réseaux sociaux peut être partagé des milliers de fois, la Mairie de Paris décide d'organiser "une riposte systématique" et menace de poursuivre les auteurs en cas de diffamation ou d'injures publiques.

La Mairie de Paris lance une cellule de veille et désintox contre les Fake news

"Que la ville fasse l'objet de désinformation, de manipulation à outrance est quelque chose que nous n'acceptons pas", explique Emmanuel Grégoire lors de son point presse hebdomadaire.

Le premier adjoint à la maire de Paris annonce la mise en place "d'un service de veille, de vigilance et de désintox" sur les fausses informations qui circulent sur Internet et sont "parfois très attentatoires à la réputation de la ville et de ses agents".

La Mairie de Paris se met "en mode vigilance"

Dernier exemple en date, cette rumeur qui est partie d'un tweet humoristique sur un toboggan obscène soi-disant installé dans une école du 7e arrondissement de Paris. Il a été ensuite partagé près de 2.000 fois.

"Ce sont parfois des blagues prises très au sérieux, reconnaît l'élu, mais parfois aussi des actes de malveillance manifeste aux conséquences lourdes par l'abondance des retweets, les milliers de likes et les dizaines d'articles de presse générés".

Pour ne pas laisser dire, la Ville de Paris va désormais répondre. "Nous allons nous mettre en mode vigilance et réponse systématique à ces fake news" qui sont, en plus, à l'approche d'échéance électorale, "particulièrement instrumentalisées", continue Emmanuel Grégoire.

Des poursuites judiciaires si c'est nécessaire

"À force de salir, il reste toujours quelque chose. Instrumentaliser, mentir, salir en permanence, ça ne fait pas partie du jeu et ça a pris une telle place dans le débat démocratique qu'il est important que nous nous organisions pour contredire".

Pas de moyens particuliers pour cette cellule de désintox mais "une réponse officielle, soit de l'administration, soit de l'élu concerné s'il le souhaite, en entourant le tweet initial soit par un retweet, soit par une réponse".

Et au-delà, désormais aussi, "s'il le faut, nous engagerons des poursuites judiciaires sur les dimensions diffamation et injures publiques parce qu'on en arrive là".