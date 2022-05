Paris : la mairie va rappeler à l'ordre les exploitants de balades à poney, après une mobilisation associative

Ils ont obtenu en partie satisfaction : les exploitants des balades à poney vont être rappelés à l'ordre par la mairie de Paris demain. Les militants de l'association PAZ, qui défend les intérêts des animaux, demandent l'interdiction de ces balades à poney dans les parcs parisiens. Dans un premier temps, la Ville va demander aux organisateurs de ces promenades de bien se conformer à la charte relative au "bien-être animal", signée par les partenaires en décembre 2021.

La dizaine de manifestants de PAZ avait manifesté devant la mairie du 19e arrondissement, à l'entrée du parc des Buttes-Chaumont, vendredi dernier. Amandine Sanvivens, la co-fondatrice de l'association, dénonce des "animaux surexploités et soumis". L'organisation déclare avoir constaté plusieurs manquements de la part des exploitants de balades. "Les poneys n'ont pas d'eau à disposition, affirme Amandine Sanvisens. Si on compte l'exploitation, plus le transport, on a des poneys qui font treize heures par jour."

Une dizaine de militants ont manifesté entre la mairie du 19e arrondissement de Paris et le parc des Buttes-Chaumont, le 6 mai 2022, pour interdire les balades à poney dans les parcs de la capitale. © Radio France - Lisa Guinic

Des constations remises dans un rapport à la Ville de Paris, qui a reçu l'association Paz lundi. Résultat de la réunion : les exploitants des balades à poney vont être rappelés à l'ordre pour être en conformité avec la charte "bien-être animal". "Nos agents ont effectué des contrôles sur sites la semaine dernière", a communiqué la mairie. Ces rappels porteront notamment sur la "sécurité pour les enfants, là où des manquements ont été constaté", poursuit-elle.

Pas de maltraitances selon Animaponey

Anim poney star et Animaponey, en charge notamment de la zone des Buttes-Chaumont, répondent aux accusations de l'association PAZ, par la voix du groupement hippique national (GHN) : "Les poneys sont les derniers animaux à avoir la possibilité de rentrer dans les villes. Pour les petits urbains, c'est le premier contact avec l'animal et sans doute l'un des derniers moyens de contact avec la nature."

Pas de manque d'eau et des camions adaptés aux transports des poneys, ajoute Mathias Hebert, le délégué général de l'association. "Le GHN demande à la Ville de Paris le maintien des autorisations d’organisation des promenades à poney pour les professionnels de la filière équestre", conclut l'organisation.