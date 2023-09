La mairie de Paris réclame à l'Etat un plan contre les punaises de lit

Mobilisation contre les punaises de lit. Après les récentes affaires de punaises de lit retrouvées dans les salles de cinéma parisiennes ou dans les transports, le sujet devient politique. La mairie de Paris a réclamé jeudi au gouvernement un plan contre les punaises de lit, ayant constaté une "recrudescence importante" de cette espèce parasite.

"Les punaises de lit sont un problème de santé publique et doivent être déclarées comme tel. Il faut que l'État réunisse urgemment l'ensemble des acteurs concernés afin de déployer un plan d'action à la hauteur de ce fléau alors que la France entière s'apprête à accueillir les Jeux olympiques et paralympiques en 2024", écrit Emmanuel Grégoire (PS), le premier adjoint de la maire Anne Hidalgo, dans une lettre adressée à la Première ministre Élisabeth Borne et qu'a pu consulter l'AFP.

Prise en charge financière

Il réclame notamment que l'Agence régionale de santé (ARS) "mette en œuvre un mécanisme de déclaration obligatoire et accompagne les particuliers par une prise en charge financière" ou que "le risque psychologique après une telle infestation soit pris en charge".

Les punaises de lit ont infesté plus d'un foyer sur dix en France , selon l'Agence de sécurité sanitaire. Ces dernières semaines, des usagers de plusieurs lieux publics de région parisienne, comme la zone d'attente de l'aéroport de Roissy ou des salles de cinéma, y ont dénoncé la présence de ces insectes. Un conducteur de métro la RATP a également fait un signalement après en avoir retrouvé dans la cabine de conduite.

L'opposition municipale demande de son côté à la ville d'agir. Le groupe Modem au Conseil de Paris va ainsi déposer un vœu lors du prochain conseil la semaine prochaine pour demander une campagne d'information. Le groupe Changer Paris (droite) demande de son côté la création dans chaque arrondissement d'une brigade de lutte contre les espèces nuisibles, en mesure d'intervenir tant sur la voie publique que dans les bâtiments privés.