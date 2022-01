La Mairie de Paris redonne une nouvelle vie aux sapins de Noël

La Mairie de Paris collecte les sapins dans chaque arrondissement. Le but : leur redonner une seconde vie.

Les fêtes sont passées et vous ne savez plus quoi faire de votre sapin. Le mettre dans la rue ? Mauvaise idée, vous pourriez être redevable d'une amende de 135 euros pour "dépôt sauvage".

Pourquoi ne pas plutôt l'apporter dans un des enclos mis à disposition dans chaque arrondissement de Paris afin de recycler tous les arbres de Noël ? Un geste écologique et utile.

Une nouvelle vie pour votre sapin

Delphine Victorino, agent à la mission technique en charge de l'opération sapins, précise qu'"à la base, l'idée était de lutter contre le dépôt sauvage".

Le sapin est donc récupéré et est transformé "_en broyat_, réutilisé à des fins locales dans les jardins parisiens, dans les bois ou les cimetières de Paris. Il sert majoritairement pour du paillage. Si on a du surplus, on s'en sert dans des sentiers natures pour la marche ou dans des aires de pique-niques" ajoute Delphine Victorino.

Ca permet de jeter son sapin en toute sérénité

Dans le 18è arrondissement, Isabelle vient déposer son sapin dans l'enclos du Square Sainte-Hélène "pour ne pas que ça traîne sur les trottoirs mais aussi pour recycler les sapins. je suis allée sur le site de la Mairie et je vois ce qu'ils en font. Ca permet aussi de pouvoir jeter son sapin en toute sérénité."

Claire, qui vient aussi de déposer son sapin, après avoir mis le sac à sapin qui l'emballait dans une poubelle, est sur la même longueur d'onde.

121 000 sapins transformés l'an dernier

Pour elle, ce n'est "pas forcément normal de le laisser au pied de l'immeuble. C'est un _geste écologique_. Il y a un circuit court car ça servira après pour les jardins de Paris. Au moins, on profite chez nous et en même temps, ça profite dehors.".

En 2021, 121 000 sapins ont été transformés en 2400m3 de broyat. Vous pouvez vous rendre sur le site de la Mairie de Paris pour connaître l'adresse et les horaires du point de collecte le plus proche de votre domicile. L'opération dure jusqu'au 20 janvier.