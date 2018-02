Paris, France

Après bien des péripéties, les "vacances arc-en-ciel" reviennent finalement à Paris! Il y a quelques semaines, la municipalité avait décidé de ne plus subventionner ce dispositif, jugé en perte de vitesse. Anne Hidalgo et son adjoint en charge de la petite enfance, Patrick Bloche sont revenus sur cette décision mercredi 21 février. "Nous avons fait une erreur manifeste d'appréciation, explique-t-il, nous pensions que ce dispositif était déclinant et ne correspondait plus aux besoins des familles".

Les vacances Arc-en-Ciel, ça continue ! Merci à @pbloche qui a travaillé avec nos équipes périscolaires pour répondre à l'attente des familles parisiennes concernées. https://t.co/7JZakCpcWA via @paris#arcenciel — Anne Hidalgo (@Anne_Hidalgo) February 21, 2018

Les vacances arc-en-ciel permettent depuis une vingtaine d'années aux petits Parisiens de partir une quinzaine de jours en colonies de vacances, l'été. La ville prend en charge une partie du coût du voyage. Le prix de ces séjours est calculé en fonction du quotient familial et peut donc être très modique. En 2017, 4200 jeunes de 4 à 16 ans ont ainsi pu profiter d'un de ces séjours. Ce dispositif coûte chaque année 3 millions d'euros à la ville de Paris.

Une offre plus large que les autres années

Bien que la mairie ait annoncé sa décision de financer une nouvelle édition des "vacances arc-en-ciel", les inscriptions ne sont pas encore ouvertes. Ce cafouillage a fait perdre du temps: " Les familles avaient l'habitude d'aller sur le site de la ville en janvier pour faire leur pré-inscription, indique Patrick Bloche avant de préciser que, cette année, il pourrait y avoir deux mois de retard". Les offres de séjours devraient donc être visibles sur le site dans le courant du mois de mars.

Paradoxalement, le nombre de séjours proposés devrait être plus important que d'habitude: "Nous avions demandé aux caisses des écoles d'augmenter leur offre. Nous avons à l'arrivée 400 longs séjours supplémentaires ", calcule Patrick Bloche. 1000 mini-séjours supplémentaires de 4 à 5 jours vont aussi être offerts par les centres de loisirs. "Ce n'est pas le même dépaysement qu'un séjour de quinze jours reconnait l'élu, mais ce format pourrait convenir aux plus jeunes".

Une pétition signée par plus de 13 000 personnes

Ces annonces ont soulagé les dizaines de parents qui s'étaient mobilisées pour le maintien des vacances arc-en-ciel. Un collectif s'était en effet créé au cours du mois de janvier. Ils ont manifesté devant la mairie de Paris, ont distribué des tracts sur les marchés et ont même lancé une pétition. Cette dernière avait été signée par plus de 13500 personnes vendredi soir.

"Ca se termine bien, reconnait Guy Treffre, l'un des papas membre du collectif, mais personnellement, je serai très regardant sur ce qui va se passer dans les semaines et les années à venir", indique-t-il. Pour cet homme, père de deux enfants, le dispositif doit être pérennisé, les crédits conservés, et l'offre des séjours doit rester de qualité. "Passer des vacances à Paris Plages, ce n'est pas possible, anticipe-t-il, il faut inviter les enfants à voir autre chose, à vivre autre chose, et à rencontrer d'autres publics", tranche-t-il.