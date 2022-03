La mairie de Paris s'attend à accueillir de plus en plus de réfugiés ukrainiens

Sur les plus de un million et demi d'Ukrainiens qui ont fui leur pays depuis le début de l'attaque russe le 24 février, 4.000 seraient arrivés en France, selon les chiffres du ministère de l'Intérieur. Combien en Ile-de-France ? C'est difficile à estimer, mais ce qui est sûr c'est ce que ce nombre augmente chaque jour et va continuer à augmenter. Cet avis, formulé par Anne Hidalgo, les participants à la réunion organisée par la mairie de Paris ce lundi dans les locaux de la fabrique de la solidarité le partagent.

Le centre d'accueil ouvert en fin de semaine dernière dans le 18e arrondissement de la capitale accueille entre 200 et 250 personnes chaque jour. Mais bientôt, sa capacité sera insuffisante. La maire de Paris envisage donc d'ouvrir deux gymnases, l'un près de la gare du Nord, l'autre près de la gare de Lyon, qui serviront de centre d'accueil et d'orientation, voire d'hébergement si le besoin s'en fait sentir. "Ils ouvriront cette semaine" a indiqué Anne Hidalgo, sans préciser le nom des gymnases en question. L'école de la rue de Verneuil, vide actuellement, devrait elle aussi être utilisée pour l'accueil des réfugiés ukrainiens et notamment des enfants. Elle pourrait faire office de "sas" en attendant qu'ils soient prêts à rejoindre une classe "classique", des temps d'écoute avec des psychologues pourraient par exemple y être proposés. La cantine et les activités périscolaires leur seraient offertes, un vœu en ce sens sera soumis au vote lors du prochain conseil de Paris.

La maire de Paris, Anne Hidalgo, a réuni autour d'elle les maires d'arrondissement, des représentants de l'ambassade d'Ukraine et des associations © Radio France - Sarah Tuchscherer

En attendant, la Croix-Rouge française va maintenir les points d'accueil qu'elle a installés dans les gares de l'Est, du Nord et de Lyon. Parmi les réfugiés, il y a essentiellement des femmes et des enfants, explique Rodrigo Garcia, directeur des opérations de l'association à Paris : "Certains ont des attaches ici et savent où aller. D'autres ont besoin d'être orientés. Dans tous les cas, ce sont des personnes qui sont épuisées, la route est longue et pour beaucoup elle n'est pas terminée. Certains sont seulement en transit à Paris". La péninsule ibérique, qui abrite une importante communauté ukrainienne, est la destination finale d'un certain nombre d'Ukrainiens fuyant les bombes.