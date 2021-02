La Mairie de Paris signe la fin du Marché aux oiseaux

Fini les perruches et autres volatiles présentés en cage et vendus sur l'île de la Cité, le dimanche, place Louis Lépine, près du Marché aux fleurs. L'association de défense des animaux Paz (Paris Animaux Zoopolis) a eu gain de cause. Depuis plusieurs semaines, elle se mobilise pour obtenir la fermeture du Marché aux oiseaux de Paris et dénonce un "vestige d'un autre temps".

La Mairie de Paris a cédé. Le Conseil de Paris a entériné ce mercredi la fermeture du Marché aux oiseaux.

Les animaux ne sont pas une marchandise - PAZ

Une dizaine de commerçants sont concernés

Les commerçants concernés par cette fermeture seront accompagnés dans la période transitoire au cours de laquelle les opérations de contrôle seront renforcées.

Selon le maire de Paris centre, Ariel Weil, sur les douze commerçants restants, "dix vendent encore des oiseaux, voire des petits animaux ou d'autres produits."

Ce marché était devenu l'épicentre d'un trafic d'oiseaux, assure la Mairie

Le Conseil de Paris a invoqué des dysfonctionnements pour expliquer sa décision. "Il a été constaté depuis plusieurs années que ce marché était devenu l'épicentre d'un trafic d'oiseaux en Ile-de-France", a assuré Christophe Najdovski, maire adjoint de Paris chargé de la condition animale, lors des débats. "Or, malgré un certain nombre d'actions menées, ces trafics perdurent aujourd'hui".

Les conditions de présentation des oiseaux sont "inacceptables au regard des conditions de bien-être des animaux requises aujourd'hui", a-t-il ajouté. "C'est pourquoi nous nous engageons à modifier le règlement afin d'interdire la vente d'oiseaux et d'autres animaux à l'occasion de la rénovation" du marché aux fleurs annexe.

L'association Paz avait lancé une pétition pour la fermeture du Marché aux oiseaux

La pétition de l'association, lancée début janvier pour demander la fermeture du site, a recueilli plus de 2.400 signatures. "Emprisonner des oiseaux est cruel et archaïque", soulignait alors l'association. "En amont du marché aux oiseaux, c'est l'élevage et dans certains cas la capture illégale qui sont encouragés."

L'association Paz avait manifesté sur la place du Marché aux oiseaux - PAZ

En 2013, une enquête de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage (ONCFS) avait débouché sur l'interpellation de sept personnes sur le marché et à la saisie de 46 chardonnerets, très prisés pour la qualité de leur chant et dont le prix pouvait atteindre 150 euros.

En 2019, la ville de Paris s'est engagée à ne plus donner aucune autorisation d'installation dès 2020 aux cirques qui présenteraient des spectacles avec des animaux sauvages.