La mairie de Paris teste des micro-entrepôts sur les trottoirs

La mairie de Paris a inauguré cette semaine deux micro-entrepôts dans le centre de la capitale. Ils doivent servir de relais entre les camions de livraison et les vélos cargos qui se chargeront de l'acheminement jusqu'au client sur les derniers kilomètres.

La mairie de Paris a lancé une expérimentation vendredi 9 juin. Elle a inauguré deux micro-entrepôts, installés au bord d'une contre allée, sur le boulevard Beaumarchais et sur la rue Réaumur. Cela fait partie de la réforme du stationnement, votée par le Conseil de Paris à l'été 2021, qui prévoyait entre autres moins de places de stationnements pour les véhicules thermiques et plus de places pour les livraisons.

Ces deux structures sont installées sur des anciennes places de stationnement pour les motos. Ce sont des cages en bois fermées par un cadenas, qui doivent servir de relais logistiques entre le camions et les vélos cargos. Yacine Kara, le dirigeant de l'entreprise de livraison Ecolotrans loue celui de Bastille à 300 euros par mois. Il livre toutes sortes de produits à des particuliers ou des entreprises dans le centre de Paris. "On a des entrepôts en dehors de Paris, où on prépare des containers avec les marchandises des clients. Les camions vont ensuite les déposer dans ces petites mobiliers", explique-t-il.

Le but : limiter les arrêts de camionnettes dans Paris intra-muros

Sa flotte de livreurs à vélo vient ensuite récupérer les petits containers pour les livrer aux clients sur les derniers kilomètres. Le conducteur du camion s'arrête donc juste une fois, plutôt que 10 fois à chaque adresse. Un avantage pour ses chauffeurs, excédés par les bouchons, d'après Yacine Kara, qui espère aussi rentabiliser son loyer avec le temps gagné au moment de la livraison. Il fait en sorte que les produits soient déposés dans la structure le matin et livrés dans la journée, pour éviter les vols la nuit.

L'autre mini entrepôt est loué par la coopérative de livreurs à vélo Olvo. Elle l'utilise dans l'autre sens. Les livreurs récoltent des bouteilles en plastiques auprès d'usagers, puis les déposent dans la cage. Un camion de l'entreprise Lemon Tri vient ensuite les récupérer pour valoriser le plastique.

Le commerce en ligne continue de progresser

"S'il n'y a pas ce genre de solutions, le législateur risque de dire stop, parce qu'il y a une explosion des flux avec le e-commerce. Ce qui engendre une explosion du nombre de véhicule polluants en ville, ça rajoute trop de contraintes", note Yacine Kara.

L'expérimentation de ce mini-entrepôt va durer un an. Si elle est concluante, aux niveaux de la résistance de la structure et de la satisfaction des entreprises notamment, la mairie compte multiplier ces petits entrepôts dans la capitale.