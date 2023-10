La mairie de Paris veut expérimenter la semaine de 4 jours pour les agents des crèches

À Paris, 10 à 15% des places en crèche sont gelées faute de personnel. Recruter est donc devenu une priorité pour la Ville de Paris. Pour attirer des potentiels candidats, la mairie veut améliorer les conditions de travail du personnel de la petite enfance. Une des principales propositions est la mise en place d'une semaine de quatre jours.

Une mesure décriée par les syndicats

En mettant en place une semaine de quatre jours, la mairie de Paris espère rendre les métiers de la petite enfance plus attractifs. L'expérimentation aura lieu à partir de novembre dans plusieurs crèches municipales de la ville . L'objectif est notamment de réduire le temps de trajet hebdomadaire des personnels. Mais cela signifie également des journées plus longues, de 7h42 par jour à 8h par jour.

Une augmentation du temps de travail qui ne plaît pas aux syndicats. "Vous pourriez me dire, 18 minutes c'est pas énorme. Mais 18 minutes de travail supplémentaire avec des enfants, quand vous êtes déjà fatiguée, c'est déjà trop !", s'exclame Naouel Alcaix, secrétaire générale de la CGT petite enfance 75. "La journée qu'on va récupérer, on va la passer à dormir, à faire des courses, à caser tous les rendez-vous médicaux... Et en fait ce sera le marathon, pas du repos", poursuit l'auxiliaire du puériculture.

Pour Stéphanie Guibal, responsable de la section petite enfance du syndicat SUPAP-FSU, la semaine de quatre jours pose aussi des problèmes d'organisation. "C'est beaucoup de femmes qui travaillent dans les crèches. Et si vous terminiez par exemple à 16:30, vous pouviez aller chercher vos enfants à l'école ou à la crèche. Mais là, en terminant plus tard, il va falloir trouver de nouveaux moyens de garde pour nos propres enfants", soupire Stéphanie, qui travaille en tant qu'auxiliaire du puériculture dans une crèche du Xème arrondissement.

D'autres améliorations prévues

En plus de la semaine de quatre jours, la mairie veut mettre en place d'autres mesures pour améliorer les conditions de travail du personnel de la petite enfance. Tout d'abord, la Ville a de nouveau interpellé l'Etat au sujet des rémunérations. Elle souhaite que le gouvernement revoit les grilles de salaire des filières de la petite enfance.

Un autre axe d'amélioration est le logement. Une charte sera proposée aux mairies des arrondissements afin qu'elles consacrent 25% de leurs logements sociaux vers les agents de la Ville. Cependant, les mairies sont libres de signer ou non cette charte.

La mairie souhaite également offrir une meilleure protection sociale aux agents de la Ville, y compris le personnel de la petite enfance. Elle veut proposer d'ici 2025 une complémentaire santé à des conditions tarifaires avantageuses pour ses agents.