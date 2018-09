C'est l'adjoint au maire en charge du logement, Ian Brossat, qui l'annonce. L'élu communiste veut aller vite. Et pense pouvoir rétablir la mesure annulée par le tribunal administratif il y a un an.

Paris, France

Ian Brossat, adjoint au logement à la mairie de Paris, compte sur la loi Elan sur le logement, adoptée par le sénat durant l'été. Elle prévoit la possibilité d’expérimenter l'encadrement des loyers à l’échelle d’une ville, et ce pour 5 ans. "On aurait préféré un dispositif pérenne" déplore-t-il dans le Parisien, "mais c’est déjà ça de pris".

La loi Elan doit encore être approuvée en commission mixte paritaire le 21 septembre. Elle devrait donc aboutir bientôt. Ian Brossat espère qu'au plus tard, au mois de décembre, l'encadrement des loyers sera voté au Conseil de Paris.

Les loyers flambent depuis un an

Depuis novembre 2017 et l'annulation de le mesure, les loyers explosent par endroits. Selon une étude réalisée par Meilleursagents.com et révélée par Le Parisien, depuis novembre 2017, plus de 4 annonces sur 10 ne respectent pas le plafond fixé par l’encadrement des loyers. Les studios surtout.

Et certains quartiers flambent littéralement : record pour les quartiers Notre-Dame (dans le 4e arrondissement : l’île Saint-Louis et une partie de l’île de la Cité ) et la Monnaie (le nord-est du 6e arrondissement) : là, plus de 70 % des annonces étudiées ne respectent pas le plafond.

