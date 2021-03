La nouvelle mairie de Périgueux présente son premier budget

La mairie de Périgueux présente ce mercredi 24 mars en Conseil municipal son budget primitif pour 2021. Le budget s'élève à un peu plus de 60 millions d'euros. La nouvelle maire socialiste, élue en juin dernier, ne compte pas augmenter les impôts mais maintient les investissements. La maire, Delphine Labails, veut donner "une couleur verte" à la ville avec près de 9,6 millions d'euros d'investissements.

Plus de la moitié des investissements concerne des travaux

Sur cette somme, les travaux représentent plus de la moitié des investissements. Le plus gros chantier c'est la poursuite de la rénovation du gymnase Clos Chassaing qui devient un pôle socio-culturel et sportif avec une antenne du centre social mais il y a aussi la construction du parcours gallo-romain pour près de 650.000 euros et la création de 12 nouveaux parcours touristiques dans la ville.

Des chantiers importants sur deux rues

Des chantiers importants sont également prévus sur deux rues de Périgueux, la rue Pierre de Coubertin (pour 400.000 euros) et la voie des stades (pour 300.000 euros) . Il y a également la réparation du plafond du musée Vesunna. La mairie de Périgueux continue la plantation d'arbre pour "végétaliser l'espace" avec un budget pour 2021 de 300.000 euros. La mairie de Périgueux annonce également qu'elle a lancé la création de 142 logements, des logements sociaux et des résidences seniors. Certains devraient être livrés début 2023.

Des projets redimensionnés

La maire de Périgueux est revenu sur des projets décidés sous l 'ancienne mandature d'Antoine Audi. Delphine Labails évoque des travaux pharaoniques, démesurés pour parler du chantier du hall du théâtre de l'Odyssée. Le réaménagement du hall pour intégrer un bar et en faire un espace plus convivial devait coûter 1 million d'euros à la mairie, la nouvelle équipe a refusé le projet. La création d'un bar est bien prévu mais le coût a été revu, il passe d'1 million d'euros à 45.000 euros car les travaux sont réalisés par les employés de la mairie, en régie.

Delphine Labails revient également sur la rénovation du gymnase Clos Chassaing, plus de trois millions d'euros dont 1,7 million d'euros cette année. La mairie de Périgueux a modifié le projet pour lui attribuer d'autres fonctions et plus seulement celle de gymnase. Il devient également un pôle socio-culturel avec une antenne du centre social. Ce qui a permis à la mairie de demander et d'obtenir des subventions de la part de l'Etat, la Région, la département, et la CAF et donc d'alléger la facture.