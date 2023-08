La mairie de Pont-Saint-Esprit exaspérée par les dépôts sauvages d'ordures ménagères

Une quinzaine de sacs d'ordures ménagères ramassés dans les rues de Pont-Saint-Esprit en 2022. Deux tonnes par jour en moyenne depuis le début de cette année. La faute à l'explosion des dépôts sauvages dans les rues, dans le centre ancien notamment. Quatre autres dépôts sauvages ont également été recensés à l'extérieur de la ville.

Depuis le 1er janvier 2023, Pont-Saint-Esprit teste en effet la redevance incitative mise en place par l'Agglomération du Gard rhodanien. Les bacs traditionnels de collecte ont été retirés en mai et sur les 1.400 badges disponibles pour être équipé de nouvelles poubelles dans le centre ancien, seuls 1.052 ont été retirés. Et 400 personnes n'ont pas encore accès aux points d'apport volontaire dans le centre ancien. Résultat, les ordures ménagères s'accumulent et malgré les procès verbaux établis par les agents de la brigade Environnement de la ville, le phénomène perdure.

Davantage de verbalisations

Les agents de propreté de la ville n'arrivent plus à suivre. Ils ne sont pas équipés pour une telle tâche et prennent du retard sur leur travail quotidien. De plus, certains habitants les agressent verbalement ou jettent des déchets devant eux.

Pour tenter de mettre fin à cette situation, la mairie de Pont-Saint-Esprit annonce que le nombre de verbalisations va augmenter (135 euros pour un dépôt sauvage). Elle va également distribuer un courrier rappelant les règles de cette redevance incitative dans les boites aux lettres. Elle en appelle à davantage de civisme de la part des habitants et de respect envers les agents de la ville.

Sept points d'apport volontaire dans le centre

La mairie rappelle également que sept points d'apport volontaire sont installés dans le centre ancien :

Un place de la République

Un à la rampe du Pont

Deux au boulevard Gambetta

Un à l’angle du quai de Luynes et Beauregard

Un au niveau de la rue Jean Moulin et du boulevard Carnot

La déchetterie (ancienne route royale) est ouverte du lundi au vendredi de 8h à 11h50 et de 14h à 16h50, et le samedi de 8h à 11h50 et de 13h à 16h50.

Les demandes d’enlèvement de déchets verts et d’encombrants se font sur le site de la ville.