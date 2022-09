La mairie de Pont-Saint-Vincent va couper l'éclairage public

La commune de Pont-Saint-Vincent, au sud de Nancy, va rejoindre les plus de 400 communes lorraines à avoir coupé totalement ou partiellement leurs éclairages nocturnes. Le fruit d'une concertation avec les habitants et d'un test mené ces trois derniers mois.

Dans cette commune d'un peu moins de 2 000 habitants, l'expérimentation vient de se terminer et une réunion publique avait lieu ce vendredi 9 septembre. Pendant quasiment trois mois, aux beaux jours, l'éclairage nocturne n'a pas été allumé. Patricia vit et travaille à Pont-Saint-Vincent, elle n'a rien trouvé à redire : "c'est vrai que c'est bien noir quand on arrive, mais on s'adapte, on fait attention. On n'a pas eu plus de vandalisme ou autre".

"Une fois la nuit tombée, je ne sors plus"

Pour autant, la mesure ne fait pas l'unanimité. Nicole reconnaît le besoin de faire des économies d'énergie mais cette retraitée conteste cette extinction des feux : "c'était vraiment tout noir. Je trouve que c'est dangereux pour les personnes âgées. Je n'étais pas rassuré du tout et d'ailleurs, une fois la nuit tombée, je ne sors plus". Un sentiment d'insécurité que ne conteste pas le maire de Pont-Saint-Vincent, Yannick Hellak, mais il veut le confronter à la réalité : "on a fait un bilan avec la gendarmerie sur la période, elle n'est jamais intervenue les soirs sur Pont-Saint-Vincent, ni pour des rassemblements, ni pour des incivilités ou tentatives de cambriolages".

La mairie va investir dans des horloges pour permettre de régler le moment de l'extinction des feux. Avec l'installation existante, il n'est pas possible de baisser l'intensité ou de n'allumer qu'un lampadaire sur deux. La municipalité qui espère économiser 10 000 euros sur une année pour un budget électricité de 100 000 euros. Au delà de l'économie, le maire Yannick Hellak y voit aussi un gain environnemental : "on a eu des échos comme quoi les habitants revoyaient des hérissons dans leur jardin, des chauves-souris, qu'ils pouvaient admirer le ciel de façon autre. Des gens ont aussi mieux dormi fenêtres ouvertes sans pollution lumineuse".