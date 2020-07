La mairie de Roulans s'attaque à ses nombreux chats errants

La mairie de Roulans a décidé de venir à bout de ces nombreux chats errants. Depuis cette semaine, elle a décidé de relancer sa campagne de stérilisation de chats. Une campagne qui avait dû être stoppée à cause de la crise du coronavirus.

Les chats ont profité de la période pour se reproduire. Résultat: la commune connaît une surpopulation de félins dans quelques quartiers. Avec Steven Gely, un agent de la ville, le conseiller municipal chargé de la régulation des chats errants, Cyril Hess, le maire, Alain Jacquot se rend chaque semaine chez les habitants qui le demande pour installer le temps d'une nuit une cage. "Nous avons lancé cette campagne, il y a 5 ans car plusieurs habitants se plaignaient des chats. Désormais si quelqu'un nous appelle, on vient rapidement lui installer une cage", précise l'édile.

Catherine les a justement appelé. "Avec le covid, il y en a maintenant partout dans le quartier. Ils sont trop nombreux et c'est surtout une vraie problématique hygiénique car ils se soulagent partout par exemple."

Un piège en douceur

La cage possède deux trappes. " Pour attirer les chats, on met en place un peu de rillettes de thon. Attiré par la nourriture, il rentre dans la cage qui se referme", explique le conseiller municipal Cyril Hess. Mais le chat capturé n'y reste pas longtemps. L'agent de la municipalité est en charge d'aller récupérer la cage tôt le matin. "On évite de mettre des cages quand il faut mauvais temps par exemple" assure le maire.

A Roulans, la municipalité met en place des cages pour capturer des chats afin de les stériliser. © Radio France - Virginie Vandeville

Une fois la cage et le chat récupérés, direction le vétérinaire pour les faire stériliser. " Nous sommes encadrés par la SPA et les vétérinaires dans cette campagne. Une fois l'animal stérilisé, on lui met une encoche aux oreilles pour le repérer avant de la relâcher."

Cette campagne lancée il y a 5 ans a permis "de stériliser une centaine de chats" selon le maire qui souligne l'irresponsabilité des personnes qui continuent à nourrir les chats errants et favoriser ainsi leur reproduction.

Cette campagne a un coût pour la municipalité qui prévoit chaque année une enveloppe de 2 500 euros.