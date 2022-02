La mairie de Saint-Chamond lance une enquête publique pour verdir le secteur Lavieu

Actuellement, le secteur de Lavieu est très minéral et routier, avec de nombreuses friches comme l'ancien point S.

La mairie de Saint-Chamond poursuit son plan de rénovation urbaine. C'est au tour du quartier de Lavieu de se refaire une beauté : à deux pas du centre ville, pris entre la colline, le boulevard Waldek-Rousseau et des friches comme l'ancien Point S, un vieux garage automobile, le maire veut y créer 5.000m2 espaces verts.

Un projet d'utilité publique?

Le projet veut créer 5.000m2 d'espaces verts. - Mairie de Saint-Chamond

Avec une réunion publique mardi 1er février (18H30 salle Condorcet) puis une enquête publique tout au long du mois, la mairie espère lancer ce grand projet, qui devrait aboutir avant la fin du mandat (2026), et coûter entre 4 et 5 millions d'euros à la ville.

Un point noir: l'ancien point S

Le projet prévoit une déviation du boulevard Waldek-Rousseau, l'installation d'une esplanade boisée et d'un parc, soit plus de 5000m2 de verdure dans un secteur actuellement très minéral. Le seul point noir de ce beau tableau verdoyant, c'est l'ancien point S. La mairie n'a pour l'instant pas trouvé d'accord à l'amiable pour le racheter à son propriétaire, elle a donc besoin de la déclaration d'utilité publique pour l'exproprier et lancer la démolition de l'ancien garage.

Avec ces travaux, que la mairie espère voire aboutir avant la fin du mandat, doit "faire rentrer la nature dans la ville". - Mairie de Saint-Chamond

Pour laisser la place aux espaces verts, la mairie veut dérouter le boulevard Waldek-Rousseau. - Mairie de Saint-Chamond