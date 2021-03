La mairie de Sarlat propose des terrains extérieurs pour la reprise des clubs de sport

Pendant cette période de pandémie, les activités sportives sont contraintes et notamment pour celles en intérieur. La mairie de Sarlat propose des solutions aux clubs pour poursuivre les entraînements. Elle met à disposition des terrains et des équipements en extérieur pour les clubs. Il faut contacter le service des sports et Régis Gaussinel au 06.82.84.86.34.

Des chapiteaux et des terrains d'écoles mis à disposition

Par exemple, depuis une dizaine de jours, le club de handball peut reprendre les entraînements sur le plateau de sport de l'école de Temniac. Les joueurs de basket peuvent à nouveau s'entraîner sur le terrain de l'école de la Canéda. Les volleyeurs s'entraînent sur le terrain de beach du gymnase et enfin les pratiquants de l'Aïkido peuvent de nouveau pratiquer l'art matial sous le préau de l'école Ferdinand Buisson. Pour la boxe, le Soc Gym ou encore le body karaté, les cours sont assurés sous deux chapiteaux ouverts, installés sur le parking du gymnase.