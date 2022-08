La mairie de Strasbourg appelle à une mise à l'abri des migrants place de l'Etoile

La mairie de Strasbourg appelle à la mise à l'abri digne et humaine des personnes sur le campement du parc de l'Etoile. Ce communiqué fait suite à la visite de la police sur le campement ce mardi matin.

Après la visite de la police pour procéder à des contrôles ce mardi matin sur le campement de migrants place de l'Etoile, la mairie de Strasbourg appelle à la mise à l'abri digne et humaine des personnes. L'intervention des forces de l'ordre n'a pas plu à la Ville "nous nous réjouissons que l’État s’intéresse enfin aux cent femmes, hommes et enfants qui depuis des semaines n’ont eu d’autres choix que de s’installer sur ce site municipal dans des conditions précaires."

La Ville demande la transparence sur les intentions de la Préfecture quant à l'avenir de ces personnes, appelant à des solutions pour une mise à l'abri pérenne et l'accès aux droits de ces personnes.

Un contrôle de police qui ne passe pas

Les associations craignent une possible évacuation. Une réunion est prévue entre la Ville, la préfecture et les associations fin septembre. Environ 100 femmes, hommes et enfants vivent sous tentes depuis plusieurs semaines place de l'Etoile. Il s'agit en majorité de demandeurs d'asile.