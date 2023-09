La mairie de Toulouse annule le concert du rappeur controversé Médine samedi à Bagatelle

Le rappeur Médine qui devait se produire en concert samedi prochain, le 23 septembre, à Toulouse quartier Bagatelle pour fêter les 50 ans de la maison de quartier, ne sera finalement pas sur scène. La mairie de Toulouse a d'abord donné son feu vert en mai avant que la décision ne soit prise le mois dernier d'annuler.

La municipalité invoque des raisons de sécurité "en pleine Coupe du Monde de rugby, le même soir que la rencontre au Stadium entre la Géorgie et le Portugal. Les forces de l'ordre ne sont pas en capacité de sécuriser cet événement. De plus, cette date du 23 septembre s’inscrit dans une période où l’activité événementielle est particulièrement dense avec un nombre important de manifestations prévues sur le territoire toulousain."

La mairie de Toulouse précise aussi que cette décision a été prise en concertation avec la Préfecture. Mais elle assure qu'elle "soutient la maison de quartier de Bagatelle pour l’organisation de ces 50 ans avec la prestation d’une scène couverte, de mobilier, de barrières et containers nécessaires à l’organisation de cet événement."

Une décision qui pose question

Mais des questions se posent quand on sait que le rappeur est accusé de prises de position homophobes et antisémites. Dans un message sur le réseau social X (anciennement Twitter) le mois dernier, il avait qualifié l'essayiste Rachel Khan, juive et petite-fille de déportés, de "resKHANpée". Une expression qu'il a ensuite regrettée, se défendant plusieurs fois d'être antisémite, notamment à la veille de sa participation à un débat politique aux journées d'été d'EELV dans sa ville natale du Havre.

Le député LFI-Nupes de la 4e circonscription de Haute-Garonne François Piquemal regrette lui cette annulation. L'élu dénonce "un choix dommageable et qui interroge", autrement dit un choix non pas lié à des considérations d'ordre sécuritaire mais politique. Avis partagé par un autre acteur du monde associatif à Bagatelle et ancien président de structure qui regrette que la mairie n'assume pas clairement son choix et qu'elle pénalise ainsi les efforts faits pour animer les quartiers.

Des antécédents avec des élus tarnais

Et Médine n'en est pas à son premier coup d'essai. Le mois dernier, le parquet d'Albi a fait savoir que le rappeur était convoqué devant la procureure d'Albi le 6 novembre, après avoir diffusé en avril une vidéo où il lançait des fléchettes sur des photos de deux élus tarnais. "Il est convoqué en comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité du chef de provocation à la commission d'un crime ou d'un délit", a précisé la procureure en août.

Les deux élus tarnais sont le maire LR de Lavaur Bernard Carayon et le député du Rassemblement national (RN) Frédéric Cabrolier s'étaient opposés à la venue de Médine pour un concert à Albi le 1er avril.