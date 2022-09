La mairie de Toulouse demande l'expulsion de la centaine de migrants des allées Jules Guesde

Lors de sa rentrée politique jeudi dernier Jean-Luc Moudenc annonçait souhaiter "la libération des allées Jules Guesde et la fin de cette situation". Quatre jours plus tard, le maire de la ville rose qui est aussi président de Toulouse Métropole joint l'acte à la parole et dépose une requête devant le tribunal judiciaire. Il demande l'évacuation des lieux, non sans avoir préalablement sommé les occupants des tentes de partir. Ses services ajoutent dans un communiqué que "ce terrain étant dépourvu des équipements de sécurité et de salubrité nécessaires, cette occupation constitue un trouble manifeste à l’ordre public".

Dans l'attente de la visite des représentants de l'état

Une centaine de migrants campent depuis le 26 août en centre ville à proximité du palais de justice. Jean-Luc Moudenc a participé vendredi dernier à la table ronde organisée en préfecture avec l'état et le département de Haute-Garonne. La veille encore lors de sa rentrée politique il renvoyait l'état et le conseil départemental de Haute-Garonne en charge des mineurs face à leurs responsabilités :

"C'est à l'état de reloger et au département de prendre en charge les mineurs." - Jean-Luc Moudenc

Cette réunion en préfecture a permis d'accoucher d'un plan d'action : le préfet Etienne Guyot a annoncé que des représentants des services de l'État se rendraient sur place ce mardi matin, afin d'examiner au cas par cas les situations de tous les migrants qui le souhaitent.

Trois cas de figure sont possibles :

- si la personne est mineure, elle peut immédiatement être prise en charge par le Département ;

- si la personne a saisi le juge des enfants, pour faire établir sa minorité, un hébergement provisoire sera proposé à titre exceptionnel le temps que la demande soit étudiée (ce qui peut prendre plusieurs mois). Sur ce point précis, la loi en tant que telle ne prévoit rien selon le président du département de la Haute-Garonne, Georges Méric. Il évoque un "hiatus", une "imprécision" sur la responsabilité : qui doit prendre en charge les migrants dans ce cas de figure ? En l'occurrence, ils pourront exceptionnellement être accueillis dans des centres gérés par l'Etat ou en partenariat avec les services de l'État ;

- si la personne est majeure, plusieurs possibilités se présentent. Elle peut effectuer une demande d'asile, une demande d'admission exceptionnelle au séjour etc.

Hébergement collectif réclamé

Certaines des associations qui interviennent auprès des migrants des allées Jules Guesde préfèreraient une solution d'hébergement collective.

À Nantes, l'évacuation du campement s'était faite deux jours après le dépôt de la requête

À Nantes, ville de taille similaire à Toulouse, il ne s'était écoulé que 48h entre le dépôt de la requête et l'évacuation du campement des migrants installés en centre-ville, mais c'était un autre tribunal qui avait été saisi, le tribunal administratif.