La mairie de Tours propose vingt logements pour accueillir des réfugiés ukrainiens

Comment loger les réfugiés ukrainiens ? Plus d'un mois après le début de la guerre en Ukraine, près 30 000 réfugiés sont arrivés en France. En Indre-et-Loire, ils sont 300 pour le moment. Il faut maintenant trouver des logements pour les accueillir. Parmi les multiples propositions d'accueil, certaines émanent des municipalités, comme à Tours.La ville de Tours a répertorié une vingtaine de logements, au sein du parc communal ou dans des familles d'accueil.

Dix logements du parc communal

Immédiatement, la mairie a pensé à ses logements communaux. Plusieurs d'entre eux ne sont pas utilisés. "On espère leur mettre à disposition une dizaine de logements", explique le maire de Tours Emmanuel Denis. "Mais sept de ces logements nécessitent quelques travaux", précise-t-il.

La municipalité s'attèle donc à les rénover, en faisant appel à la solidarité des Tourangeaux. "On vient de lancer un appel au mécénat de compétences auprès des entreprises privées", explique Marie Quinton, l'adjointe à la mairie chargée du logement. "Et d'ici une dizaine de jours, on fera un appel aux dons financiers auprès des Tourangeaux, pour financer le reste des travaux."

Des logements en famille d'accueil pour "trois à six mois"

Les autres logements sont dans des familles d'accueil triées sur le volet. 150 ont postulé auprès de la mairie début mars, mais seules une dizaine seulement ont été retenues. "Il y a plusieurs critères pour accueillir une famille, comme avoir une salle de bain et des sanitaires séparés. Il faut en général une autonomie dans le logement", détaille Marie Quinton. "Et bien sûr, la durée. Les offres pour quelques semaines n'ont pas été retenues pour le moment. On privilégie des offres de longue durée : trois à six mois."

C'est chouette de voir des familles d'accueil qui proposent leur propre appartement pour aider les autres. Mais la responsabilité de la ville de Tours et de l'Etat aujourd'hui, c'est d'offrir aux familles ukrainiennes de bonnes conditions d'accueil. Il faut que les personnes réfugiées aient leur coin cuisine, des chambres qui se ferment à la clé, des salles de bains et des toilettes individuelles... Sur les 150 familles d'accueil qui se sont proposées, j'en ai donc retenu une douzaine." - Elvira Haxhiu, assistante sociale en charge de l'accompagnement des famille d'accueil pour la ville de Tours.

Une vingtaine de familles vont donc s'installer à Tours. Un chiffre qui devrait monter dans les prochaines semaines : jusqu'à 1 000 réfugiés sont attendus en Indre-et-Loire, comme dans chaque département français selon les estimations du gouvernement.