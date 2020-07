La mairie de Tours rappelle les dangers des baignades dans la Loire

Il ne faut pas se baigner dans la Loire ! Alors que les fortes températures de ces derniers jours peuvent tenter certains, la ville de Tours rappelle qu’il est strictement interdit de se baigner dans la Loire. Le fleuve est dangereux et imprévisible. "Les nombreux autres lieux où la baignade est autorisée et surveillée sont à privilégier" explique la mairie.

Risques de noyades et risques bactériologiques

La baignade dans la Loire comporte en effet de nombreux risques : comme la noyade pour les enfants notamment mais aussi le risque bactériologique car la qualité de l’eau de la Loire n’est pas contrôlée : "contamination microbiologique, dermatite, leptospirose, cyanobactéries" alerte la ville.

Les fonds sont changeants, les trous d’eau très dangereux, les sables mous peuvent provoquer des zones d’effondrement et de glissement.

Par ailleurs, la Loire est un fleuve sauvage et imprévisible. "Les fonds sont changeants, les trous d’eau très dangereux, les sables mous peuvent provoquer des zones d’effondrement et de glissement. De même, les lits de la Loire et du Cher abritent de nombreuses pierres, roches et bouts de ferraille (notamment près des ouvrages d'arts) pouvant blesser les contrevenants." détaille le communiqué de la mairie.

Emmanuel Denis, Maire de Tours, appelle donc à la plus grande vigilance des Tourangelles et des Tourangeaux : "Il est tentant de vouloir se baigner dans la Loire pendant les vagues de fortes chaleurs, mais il est nécessaire de se contenir et de privilégier les lieux de baignade surveillés"