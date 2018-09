Valence, France

Pour certains, se faire recenser est devenu une affaire de dernière minute. "J'ai voulu m'inscrire pour passer le code, et on m'a dit qu'il fallait que je sois recensé", explique un élève de 1ère, devant le lycée Camille Vernet, à Valence. Comme lui, bon nombre de jeunes découvrent que le recensement est obligatoire. Il permet d'être convoqué à la Journée de Défense et de Citoyenneté (JDC), mais aussi de passer le permis de conduire, ainsi que des examens nationaux comme le BAC. Dès l'âge de 16 ans, les parents ou le jeune seul peuvent se rendre en mairie, là où ils habitent, pour engager la procédure.

"Les parents débarquent en catastrophe à l'approche des examens" - Tania Gisbert, de la mairie

Et il faut y penser ! Car certaines mairies jouent le rôle de mémoire, c'était le cas de celle de Valence jusqu'à cette année. Elle utilisait le registre d'état civil pour envoyer des lettres de rappel. Mais ces lettres ne concernaient que les enfants nés à Valence. Certains, donc, ne recevaient aucun rappel. Alors la mairie valentinoise a préféré changer de tactique ; elle vient d'imprimer des flyers, et elle les a envoyés à tous les lycées de la ville pour les distribuer aux élèves.

"Trop de gens ne sont pas recensés, constate Tania Gisbert, du pôle Public à la mairie. Des jeunes qui ne savent pas ou qui oublient. Alors au dernier moment, les parents débarquent à la mairie en catastrophe !" À noter que le document attestant du recensement ne vous parvient pas immédiatement. Il faut compter plusieurs mois avant de le recevoir et d'être convoqué à la Journée de Défense et de Citoyenneté.

Comment se faire recenser ?

Il suffit de se rendre en mairie, dès l'âge de 16 ans (seul ou accompagné de ses parents), avec sa carte d'identité, son livret de famille et éventuellement une attestation de domicile. Si vous êtes un peu en retard, vous avez jusqu'à vos 25 ans pour régulariser votre situation !