La mairie de Valence recense déjà une centaine de familles volontaires pour héberger des réfugiés ukrainiens

La mairie de Valence a lancé sur son site internet un appel pour recenser ses habitants volontaires pour accueillir et héberger les réfugiés ukrainiens.

Partout en Drôme et en Ardèche, des actions de solidarité se mettent en place pour aider l'Ukraine, attaquée depuis près d'une semaine par la Russie. Plus de 660.000 Ukrainiens ont dû fuir le pays.

Une centaine de familles volontaires à Valence

La mairie de Valence elle-même a été surprise par l'élan de générosité. En une journée, une centaine de familles ont fait savoir qu'elles étaient prêtes à héberger des réfugiés ukrainiens. Pour l'heure, la préfecture de la Drôme centralise les volontaires dans le département alors que moins d'une centaine d'Ukrainiens sont arrivés en France selon le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin.

La réserve citoyenne valentinoise, qui comprend jusqu'à 600 personnes, est mobilisée pour assurer l'accueil de la maison de la vie associative. Les lundis, mercredis et vendredi, de 16h à 19h, la population peut y amener ses dons (couvertures thermiques, sac de couchage, plaids, matelas d’appoint, oreillers, gel douche, dentifrice et brosses, couches, serviettes en papier, antiseptique, alcool, masques réutilisables et jetables, fournitures d’habillement, tentes, lits de camp, serviettes en microfibre, sets de vaisselle réutilisables, piles, bougies, torches, eau, aliments instantanés, barres énergétiques, fruits secs, noix, conserves, pates, céréales instantanées).

Des associations mobilisées

Saint-Vallier, Saint-Barthélémy-de-Vals et Saint-Paul-Trois-Châteaux organisent également des collectes pour les réfugiés. Le groupe Ukrainiens à Valence lui aussi appelle aux dons de première nécessité pour les livrer à la frontière entre Roumanie et Ukraine où un grand camp de réfugiés a été établi ainsi que du matériel logistique (casques, gilets par balle...) pour les envoyer sur le front. La protection civile de la Drôme, elle, s'est rapprochée de la mairie de Bourg-de-Péage et assure également des permanences tous les soirs à sa permanence (435 chemin des Passas à Bourg-de-Péage) de 18h00 à 21h00.

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

L'association des maires de la Drôme, pour centraliser les dons, appelle les communes à livrer les dons matériels à l'Association Aide Internationale Pompiers et les dons financiers à la protection civile. L'association des maires de l'Ardèche se réunit ce mercredi 2 mars pour décider quelles actions mener. Enfin le Secours populaire en Ardèche relaie l'action nationale d'appel aux dons pour livrer des kits d'environ 100$ à des familles réfugiées.