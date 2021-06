La mairie de Wickerschwihr lance un appel aux dons pour restaurer l'église Saint-Jacques-le-Majeur

La commune de Wickerschwihr lance un appel aux dons via la Fondation du patrimoine restaurer l'église Saint-Jacques-le-Majeur. La municipalité espère récolter 50.000 euros mais les travaux sont estimés à 215.000 euros.

Wickerschwihr "compte sur les amoureux du patrimoine". La commune lance un appel aux dons via la Fondation du patrimoine pour restaurer l'église Saint-Jacques-le-Majeur, un édifice du XIX ème siècle, qui connaît des problèmes d'infiltration d'eau au niveau du clocher et dont les façades sont détériorées, "presque une urgence à traiter", selon Antony Dietrich, adjoint au maire en charge du patrimoine.

Le montant des travaux est estimé à 215.000 euros. La municipalité espère récolter au moins 50.000 euros. "Les budgets des petites communes comme Wickerschwihr sont plus en plus de étriqués, donc l'appel aux dons auprès du grand public, mais indispensable pour arriver à la sauvegarde et à la préservation de notre patrimoine communal", regrette l'élu.

Vous pouvez faire un don sur le site fondation-patrimoine.org ou en envoyer un chèque à la Fondation du patrimoine.