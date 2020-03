Une employée de l'accueil de loisir du Crès positive au Coronavirus, la mairie se veut très rassurante

Les parents des enfants du Crès sont inquiets. Une jeune femme, employée dans l'accueil de loisir auprès de la mairie du Crès, a été testée positive au coronavirus Covid-19 ce weekend. La jeune femme va bien, son état de santé n'inspire aucune inquiétude ni pour elle, ni pour les autres.

"Si vous la voyez, on a l'impression qu'elle est en pleine forme, souligne Pierre Bonnal, le maire de la commune. Je l'ai vue à une réunion il y a 3-4 jours, ma foi, ça avait l'air d'aller". La jeune femme a présenté très peu de symptômes et son cas est jugé "très faiblement contaminant par l'Agence Régionale de Santé.

Le maire du Crès, Pierre Bonnal, donne des nouvelles de la santé de la jeune femme contaminée Copier

Sur sa page Facebook, la mairie a cependant adressé un mot aux parents. Un mail a également été envoyé aux associations pour rassurer la population.

Pour l'heure, aucune fermeture d'école n'est envisagée. "Il n'y a aucune raison d'envisager ce genre de choses, insiste Pierre Bonnal. Tout ce qui est nettoyage, désinfection et autre, on le fait déjà. En l'état actuel, je ne vois pas ce qu'on va pouvoir faire de plus. Pas d'affolement ! Vous pouvez emmener vos enfants dans les écoles, il n'y a pas de problème".

"Pour l'heure, aucune fermeture d'école n'est envisagée" - Pierre Bonnal, le maire du Crès Copier

Par principe de précaution, les collègues de la jeune femme sont cependant placés en quatorzaine. Dix-sept agents sont concernés. L'accueil périscolaire des enfants tournera donc au ralenti. Un service minimum continuera d'être assuré sur les temps périscolaires des quatre écoles.

Un couple contaminé à Saint-Brès

Par ailleurs, nous avons appris ce dimanche soir que le couple touché par le Coronavirus, signalé par l'ARS samedi soir habitait Saint-Brès, il s'agit d'un homme et d'une femme de 29 et 31 ans. Ils ont été confinés pour 14 jours avec leur bébé. Ils sont suivis pas des infectiologues du CHU. Une vingtaine de personnes qu'ils avaient fréquentées ces derniers jours ont également été placées en confinement pour 14 jours. Le maire de Saint-Brès pourrait tenir une cellule de crise dès lundi pour rassurer la population.