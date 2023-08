La mairie du Grau-du-Roi interdit l'installation et l'exploitation des cirques sur le domaine public

Les cirques persona non grata au Grau-du-Roi jusqu'au 30 octobre 2023. Le maire de la station balnéaire a pris ce mercredi un arrêté pour interdire l'installation et l'exploitation de cirques sur le domaine public. Une décision prise après le passage du cirque Zavatta qui n'a pas respecté son engagement initial de rester au Grau-du-Roi jusqu'au 31 juillet. "Cette résidence génère depuis son installation de nombreux troubles explique le maire Robert Crauste. La dégradation des espaces publics, des espaces verts et des espaces littoraux protégés, une saturation publicitaire, des stationnements et des connexions illégales aux réseaux d'eau et d'électricité. Le maire dénonce également des conditions inadaptées de détention d'animaux non-domestiques dans l'espace urbain."

De nombreuses plaintes de riverains

Avant l'arrivée du cirque, plusieurs associations de protection animale avaient manifesté à proximité du cirque. Ce qui ne l'avait pas empêché de s'installer. Face à la multiplication des plaintes et des récriminations des riverains, le maire va plus loin et interdit donc l'installation et l'exploitation du cirque Zavatta, implanté sans droits ni titre, zone du Forum, dans le quartier de Port-Camargue. L'interdiction est valable pour tous les autres cirques jusqu'au 30 octobre. Si cela n'est pas respecté précise le maire, "l'accès à l'établissement sera empêché par l'autorité publique. Tout élément publicitaire sera retiré par les services municipaux, le tout aux frais et risques de l’exploitant."