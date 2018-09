Le Mans, France

Les commerçants devront revenir dans un mois s'ils veulent être reçus par les services de la mairie. Une cinquantaine ont manifesté devant l'hôtel de ville lundi 17 septembre, à partir de 16 heures. Mais ni Stéphane Le Foll, ni son adjoint à la sécurité Christophe Counil n'étaient disponibles pour discuter avec eux. Les commerçants se sont vus proposer la date du mardi 16 octobre pour évoquer les problèmes d'insécurité et de délinquance qu'ils dénoncent, notamment place de la République et sur l'avenue du général Leclerc. Ils ont accepté la date de la réunion mais sont repartis déçus. "C'est le genre de réunions où on a déjà été à plusieurs reprises. On va nous dire que ça ne dépend pas que de la mairie", regrette Philippe Pottier, gérant du magasin Carrefour City, avenue du Général Leclerc.

On était là dans un état d'esprit constructif et on nous dit 'Désolé, on n'a pas grand-chose à vous proposer'. Nous ce qu'on veut, c'est qu'on puisse retrouver de la sérénité et qu'on puisse travailler dans de bonnes conditions.

La mairie rétorque que très peu de faits sont répréhensibles. Trois personnes ont quand même été arrêtées récemment pour possession de stupéfiants et port d'arme.