La mairie landaise de Labouheyre lance un appel aux dons après l'incendie mortel

Deux jours après l'incendie à Labouheyre, dans les Landes, qui a coûté la vie à une petite fille de trois ans et demi, la mairie lance un appel à la générosité pour venir en aide aux trois enfants qui ont réchappé aux flammes. Deux femmes, dont la maman, sont toujours hospitalisées à Bordeaux.

Labouheyre, France

La solidarité s'organise dans la commune endeuillée de Labouheyre, dans les Landes. Samedi 12 janvier, un incendie d'habitation a tué une petite fille de trois ans et demi. Son petit frère et ses deux sœurs ont réchappé aux flammes, mais la maman âgée d'une quarantaine d'années est entre la vie et la mort. Elle a été hospitalisée à l'hôpital Pellegrin de Bordeaux avec sa nièce de 17 ans, elle aussi dans un état grave.

Face à cette tragédie, les habitants de Labouheyre ont sollicité le maire pour venir en aide à la famille. "Ce matin quand les parents ont emmené leurs enfants à l'école ils avaient tous dans les coffres des voitures des sacs de vêtements", raconte Jean-Louis Pédeuboy. "Tout cela il faut le stocker au même endroit, il faut faire du tri et que tout ne soit pas dispatché n'importe où dans la commune".

Que faut-il apporter ?

Pour ceux qui veulent répondre à l'appel aux dons lancé par la mairie : quels sont les besoins ? "Pour l'instant, nous récupérons que des habits pour enfants", détaille Jean-Louis Pédeuboy. "Il y a deux petites filles et un petit garçon. Pour les tailles, les filles font du douze-quatorze ans et huit-dix ans, le garçon lui fait du dix-douze ans. Pour les pointures, du 35-36 pour les filles et 33-34 pour le garçon." Vous pouvez également donner des jouets, le tout est à apporter à l'accueil de la mairie de Labouheyre pendant les horaires d'ouverture.