La mairie veut lancer la vidéo-verbalisation dans les rues de Châteauroux

Les caméras de Châteauroux pourront bientôt servir à verbaliser. La mairie a fait la demande pour le centre-ville et le quartier Saint-Jean, elle espère mettre en place la vidéo-verbalisation d'ici la fin de l'année. La méthode divise les Castelroussins.

La ville de Châteauroux va lancer la vidéo-verbalisation ! Les caméras de vidéo-protection du centre-ville et du quartier Saint-Jean pourront bientôt être utilisés pour verbaliser des incivilités liées au code de la route. 11 infractions au code de la route sont précisément ciblées par cette mesure : le défaut de port de casque, de ceinture de sécurité, le portable au volant ou le franchissement d'une ligne blanche continue par exemple.

Aujourd'hui, les agents qui scrutent les images des 330 caméras de vidéo-protection de la ville ne peuvent pas verbaliser directement : "Quand ils constatent une infraction grave, il faut qu'ils appellent les services de police municipale ou nationale. Le temps qu'ils arrivent sur place, vous comprenez que le contrevenant est parti depuis belle lurette", explique Jean-François Mémin, adjoint en charge de la sécurité à la mairie de Châteauroux. Si la verbalisation est validée par l'Etat, les agents pourront prendre un cliché et envoyer directement la photo au centre de verbalisation. La technique est similaire à celle des radars automatiques : le contrevenant reçoit le PV directement chez lui.

Les Castelroussins divisés sur la méthode

Si les Castelroussins s'accordent à dire que certaines infractions au code de la route sont peu punies à Châteauroux - notamment les rodéos dans le quartier Saint-Jean -, ils sont moins en accord avec la méthode."Les gens âgés qui vont peut-être faire des bêtises à cause de leur âge, ils vont être pénalisés aussi les pauvres", s'inquiète Bernadette, qui vit à Châteauroux. Catherine, elle, vient de temps à Châteauroux depuis Luant et elle est foncièrement opposée à la vidéo-verbalisation : "Je pense que c'est une atteinte à la vie privée. Franchement, je n'ai pas l'impression de venir dans une ville où il y a de l'insécurité ou de l'incivilité". Amanda, Castelroussine, reconnaît que le portable au volant est problématique, mais est plus mitigée sur le principe de verbaliser à partir des caméras : "Quand on voit un uniforme, on fait attention. Et là je trouve que c'est un peu insidieux".

La vidéo verbalisation devrait entrer en vigueur dans les prochaines semaines, il faut encore que l'Etat valide la démarche. Des dizaines de villes en France ont déjà adopté la vidéo-verbalisation, et notamment Bourges et Aubigny-sur-Nère dans le Cher. Châteauroux serait la première à l'instaurer dans l'Indre. Et la mairie tient à préciser que le stationnement payant ne sera pas concerné par cette mesure.