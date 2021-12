La Maison 24 à Périgueux a besoin de cadeaux pour le Noël des enfants

Comme chaque année depuis 8 ans, la Maison 24, une association d'aide alimentaire, organise deux fêtes de Noël les 18 et 20 décembre prochains, dans son local de la rue Gabriel Lacueille à Périgueux. A cette occasion, 150 enfants et leurs familles viendront célébrer l'arrivée des fêtes de fin d'année. "Il y a beaucoup de musique, de décorations, de friandises, de gâteaux, enfin voilà, c'est vraiment la fête", sourit Sylvie Gérard, la secrétaire de l'association. Surtout, les 150 enfants repartent avec un cadeau. Mais cette année, il manque encore des cadeaux.

Des cadeaux pour les 11-14 ans

L'association a besoin d'une trentaine de cadeaux, pour la tranche d'âge 11-14 ans. Plus précisément, 8 cadeaux pour des filles et 19 cadeaux pour des garçons. La Maison 24 lance donc un appel à la solidarité et invite tous les Périgourdins qui le souhaitent à offrir des cadeaux pour ces ados. "Ça peut être des jeux de société, des jeux qui permettent de jouer à la maison, en famille, comme des mini ping-pong, ou des ballons de foot, par exemple. Voilà, des cadeaux, pour que tout le monde ait un Noël, quelle que soit la situation de la famille", indique Sylvie Gérard.

Si vous souhaitez offrir un cadeau à l'un des 150 enfants qu'accueille l'association, même d'occasion, vous pouvez contacter la Maison 24 au 07.80.39.16.43.