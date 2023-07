La Maison Carrée en Lego, le défis de l'artiste nîmois Jérôme Fesquet

8.615 pièces Lego® seront nécessaires à Jérôme Fesquet pour reproduire, pour la deuxième fois, la célèbre Maison Carrée de Nîmes. L'artiste, est un passionné des petites briques depuis sa tendre enfance "J'ai attrapé le virus très jeune, le Lego c'est bien au-delà du jouet". Près de 150 photos et de multiples mesures de l’édifice pour la réalisation, il lui a fallu plus de 1.200 heures de travail et près d'un an pour arriver au résultat final : une Maison Carrée à l'échelle 1/48e, pour un poids de huit kilos deux.

ⓘ Publicité

Sans aucun plan, Jérôme Fesquet compte bien sur l'aide des Nîmois pour la construction du monument. Parmi eux, Antoine, 12 ans. Il connaît bien l'artiste et a déjà participé à l'élaboration de la première Maison Carrée en Lego®. "Je serai là tous les jours et toute la journée, quand on fait une construction comme celle-ci, le résultat peut-être que magnifique" explique le jeune nîmois.

Le maire de Nîmes, Jean-Paul Fournier, venu soutenir le projet de l'artiste © Radio France - Grégoire Hody

Pour la candidature à l'UNESCO

Si Jérôme Fesquet a décidé de se lancer dans cette deuxième construction, c'est en quelque sorte pour ajouter sa pierre à l'édifice pour accompagner la candidature de la ville de Nîmes au classement de la Maison Carrée au Patrimoine mondial de l'UNESCO. "Tous les Nîmois sont fiers de ce monument et si la ville réussie à inscrire le monument à l'UNESCO, ça serait formidable". Si vous aussi, vous voulez participer à ce projet, en construisant une partie de l'édifice, l'artiste sera au Carré d'art à Nîmes de 10h à 18h, jusqu'au mercredi 27 juillet.

loading