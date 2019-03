La Maison Carrée s'habille en jaune à 100 jours du départ du Tour de France

Nîmes, France

Nîmes va s'illuminer en jaune ce jeudi 28 mars, à 100 jours du départ du Tour de France. La Maison Carrée , la Tour de l'horloge et le fil d'eau de l'avenue Feuchères seront habillés de jaune à la tombée de la nuit. Une illumination qui célèbrera également le 100e anniversaire du célèbre Maillot jaune du Tour de France.

Le maillot jaune est le symbole le plus célèbre du monde du cyclisme. 266 champions eu l'honneur de le porter.

Le Tour de France passera trois jours dans le Gard entre le 22 et le 24 juillet cette année . Après une journée de repos dans les hôtels de Nîmes et de la périphérie, le peloton reprendra la route pour une étape de 177 km avec départ et arrivée à Nîmes. Et le lendemain, c'est du Pont du Gard que les coureurs s'élanceront pour une étape de 206 km qui les conduira vers Gap.