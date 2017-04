A la maison d'arrêt de Limoges, "plutôt des conflits entre détenus que des violences envers les surveillants"

La surpopulation carcérale est aussi une réalité à Limoges, où la maison d'arrêt est occupée à 149%. Philippe Pagnou, surveillant et délégué syndical FO, était sur France Bleu Limousin ce mercredi matin, pour raconter comment ça se traduit au quotidien.

Le mois dernier, la France franchi un nouveau record en matière de surpopulation carcérale avec 69.430 personnes détenues, soit 10.000 de plus que le nombre de places normalement existantes. Et les établissements pénitentiaires du Limousin ne sont pas épargnés. Exemple pour la maison d'arrêt de Limoges, avec un surveillant qui est aussi délégué syndical Force Ouvrière. Philippe Pagnou était l'invité de France Bleu Limousin à 8h20.

Jamais vu le "un par cellule" !

Les chiffres parlent d'eux-mêmes : la maison d'arrêt compte officiellement 86 places opérationnelles mais accueille 124 détenus, ce qui donne un taux d'occupation de 149% ! Philippe Pagnou l'avoue : il n'a jamais connu le principe du "un détenu par cellule", sauf cas particulier, avec des personnes qu'il faut isoler. Mais il reconnait aussi que la situation est moins tendue qu'ailleurs. " A la maison d'arrêt de Limoges, on n'a jamais eu besoin de mettre de matelas par terre, mais on n'est pas passé loin à certains moments", raconte le syndicaliste, "on essaie de séparer les fumeurs et les non-fumeurs et aussi les catégories d'âges". Des ajustements au jour le jour et parfois "heure après heure"... Le personnel a appris à travailler avec cette surpopulation, dit-il, "mais parfois on en a ras-le-bol, parce que c'est plus de tâches : plus de distribution de cantine, plus de greffe, plus de parloir..."

Très peu d'agressions

Philippe Pagnou, en tant que responsable syndical, reçoit des informations de toute la France chaque jour ou presque, concernant des agressions dans des prisons. A Limoges, rien de tel, "les conflits sont plutôt entre détenus qu'avec les surveillants chez nous, on a du personnel ancien, qui a du métier, et les personnes incarcérées nous connaissent bien, on recroise souvent les mêmes". Alors des constructions d'établissement, estime le surveillant, "il en faut, mais attention, à taille humaine".