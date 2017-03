La maison d'édition La Bouinotte va sortir en 2018 un livre sur les 100.000 chemises

Un livre de témoignage avec d'anciennes salariées de l'usine de confection textile de Châteauroux sortira fin 2018 aux éditions La Bouinotte. Une séance photo était organisée jeudi dans les anciens ateliers.

Elles ont pris la pose dans leur ancienne usine. Une soixantaine d'anciennes salariées des 100.000 chemises ont remis les pieds dans leurs anciens ateliers, jeudi matin, sous le soleil, le temps d'une séance photo.

Émotion des anciennes salariées des 100.000 chemises pour une dernière visite d'usine avant chantier OPAC 36 #textile #mémoire #industrie pic.twitter.com/sl2KwYBN4l — France Bleu Berry (@FB_Berry) March 16, 2017

La friche industrielle va être transformée en un vaste espace de 60 logements avec maison médicale, la façade rue de Strasbourg sera conservée et "Le Pavillon" également, la maison qui se trouve en plein milieu du site.

Mais avant le début du chantier, le bailleur social OPAC 36, en partenariat avec la maison d'éditions La Bouinotte, tenait à publier un livre de témoignages pour faire revivre la mémoire de ce lieu inédit : 1 hectare 3 de friche industrielle en plein centre-ville de Châteauroux.

L'usine de confection textile des 100.000 chemises employait plus de 400 salariés dans les années 1950. Elle a définitivement fermé en 2004 après plusieurs plan sociaux.

C'est bien de garder la mémoire de ce lieu

CÉLINE ANCIENNE SALARIÉE © Radio France - Jonathan Landais

"J'ai commencé comme femme de ménage et après j'ai atterri aux boutonnières" explique Céline, qui a fait partie de la première vague de licenciements. Elle a travaillé pendant cinq ans chez les 100.000 chemises et elle tenait à participer à ce livre de témoignages. "C'est une entreprise qui m'a beaucoup plu, une ambiance très familiale, on n'en voit plus beaucoup comme ça aujourd'hui, je tenais à revenir ici une dernière fois avant les travaux".

Témoignages et photos d'archives

"Les équipes de La Bouinotte ont enregistré les premiers témoignages, on a pris les coordonnées des anciennes couturières, on va ensuite reprendre contact avec elles et on se déplacera chez les gens pour raconter leurs histoires par écrit", explique Thierry, passionné d'histoire, chargé du projet par l'OPAC 36, le bailleur social.

Yvan, le photographe, prend plaisir à immortaliser le lieu. "Il y a des perspectives, la patine du temps, on voit les superpositions, ce que les bâtiments peuvent devenir, c'est chargé d'histoire". Le livre sortir d'ici fin 2018 aux éditions La Bouinotte.