La maison d'enfance d'Edith Piaf mise en vente à Bernay

La "Môme" enfant de Bernay. C'est dans cette ville qu'Edith Piaf a vécu de 1917 à 1923 entre ses 2 et 7 ans. "Tout le monde connait cette maison", explique Benjamin Plessis, agent immobilier chez Orpi en charge de la vente. "Je suis de Bernay, j'ai vécu à Bernay pour nous cette bâtisse fait parti du patrimoine historique de notre ville."

Du passage de la jeune Edith Piaf, il ne reste qu'un panneau accroché contre la façade du 7 rue Saint-Michel : "Ici vécut Edith Piaf, 1917-1923". "Beaucoup de touristes qui s'arrêtent à Bernay viennent ici pour photographier la plaque", renchérit l'agent.

Une maison pas comme les autres

Edith Piaf a grandi sous le regard de sa grand-mère paternel à la tête de la "pension Gassion". Gassion comme le véritable nom de famille d'Edith plus connue sous le nom de Piaf. Plus que de s'occuper de cette demeure de plus de 200 m2, la grand-mère gérait surtout le "Grand 7".

Une maison de passe était installée dans la pension. "Nous avons une petite porte dérobée vers l'arrière pour sortir en toute discrétion", confirme Benjamin Plessis. "Et sous la toiture, il y a encore des sortes de case, signe d'une activité désormais révolue".

Un panneau sur la maison indique le passage de la Môme © Radio France - TV

L'artiste a toujours gardé un souvenir ému de son passage dans l'Eure. C'est d'ailleurs ici qu'elle aurait combattu une maladie la rendant petit à petit aveugle. "Les filles de joie se sont beaucoup occupées d'elle, elle aurait retrouvé la vue en leur compagnie en se rendant à Lisieux en la basilique Sainte-Thérèse." Légende ou pas ? En tout cas, à l'âge adulte Piaf a toujours voué un culte à cette sainte.

Un investissement locatif

La demeure est aujourd'hui répartie en trois appartements loués. En plus des 200 m2 habitables, chaque appartement dispose d'un jardin. Dix garages sont aussi mis en vente

La demeure est aujourd'hui répartie en trois appartements déjà loués. Des locataires amenés à rester puisque la vente est un investissement locatif. Le prix de départ est fixé à 285 000 euros. "Nous avons déjà de nombreux appels pour ce bien. Entre deux appartements similaires , lui n'a pas un prix supérieur, mais il a une valeur patrimoniale."