La maison de l'écrivain Michel Butor bientôt ouverte au public et aux artistes en Haute-Savoie

Par Marie Ameline, France Bleu Pays de Savoie

Un an et demi après la mort de Michel Butor, sa maison de Lucinges va bientôt reprendre vie. Annemasse Agglo a racheté la demeure où le romancier a vécu et écrit pendant presque 30 ans. Une opération de financement participatif est lancée pour racheter ses livres.