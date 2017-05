"La maison de l'Europe du Mans tournée vers la jeunesse" Benoit Charvet, son président

VIDEO : en cette journée de l'Europe, coup de projecteur sur les actions de la maison de l'Europe du Mans avec son président Benoit Charvet.

Benoit Charvet, ancien maire de La Milesse, est le nouveau président de la maison de l'Europe. Le point sur les actions de l'association.

De nombreuses actions vers les jeunes

"L'Europe a 60 ans, ce n'est pas très vieux" nous dit Benoit Charvet, le président de la maison de l'Europe, "et nous sommes là les uns et les autres pour permettre de mieux faire connaître cette Europe qui est en construction. Au Mans, nous avons 102 adhérents, et quatre permanents, deux salariés, et deux personnes détachées de l'éducation nationale. Nous sommes très très investis au niveau de la jeunesse, parce que nous pensons que l'Europe doit être parlée à la jeunesse. Donc, nous faisons des actions de formation dans les écoles, les collèges et les lycées".

Nous avons aidé à monter treize dossiers Erasmus en 2016.

"Certes, nous sommes basés au Mans, mais nous souhaitons dans les années à venir élargir nos actions à l'ensemble du département" souligne Benoit Charvet, le président de la maison de l'Europe. "On voudrait essayer de faire des points information Europe dans les villes périphériques. Ça peut être sous plusieurs formes : soit on met dans une bibliothèque, ou dans une mairie, un point ou de la documentation. De plus, des expositions peuvent être mises en place. En 2016, nous avons réalisé 33 expositions itinérantes et nous avons aidé à monter treize dossiers Erasmus".