La maison de santé de la Vallée d'Aspe recherche un médecin généraliste à Bedous

Un médecin généraliste quitte la maison de santé de la Vallée d'Aspe en juillet 2017. Pour attirer un remplaçant, la structure médicale et la ville de Bedous insistent sur le confort du poste disponible.

Deux mois de recherche et toujours pas de candidat retenu pour occuper le poste de médecin généraliste à partir de juillet 2017. Mais la maison de santé pluridisciplinaire de la Vallée d'Aspe à Bedous ne s'inquiète pas de la situation. Selon Aline Daulny, coordinatrice qui a posté l'offre d'emploi au mois de mars, les structures médicales à disposition et le cadre de vie sont des arguments de poids pour attirer de jeunes médecins.

Le docteur Glavan quittera le cabinet en juillet 2017. © Radio France - Nicolas Traino

L'annonce insiste d'ailleurs sur la proximité des commerces, des stations de ski et des centres de VTT et de parapentes. Un lien renvoie même vers l'office du tourisme de la Vallée pour aider les candidats à se projeter dans la région.

"Les candidats sont moins nombreux qu'avant, alors il faut savoir les attirer et leur donner envie de rester." Gérard Darsonville, ancien médecin de Bedous et adjoint au maire

Mais l'offre d'emploi et la ville n'insistent pas uniquement sur les loisirs. "La structure de la maison de santé est aussi un énorme atout, martèle Gérard Darsonville, ancien médecin et adjoint au maire en visite dans les locaux encore neufs du centre médical. Le secrétariat et les logiciels sont partagés par les 24 professionnels qui y travaillent. Les horaires sont aussi moins lourds. Finir à 19h quand on débute comme jeune médecin, ce n'est pas négligeable. (...) Les candidats sont moins nombreux qu'avant, alors il faut savoir les attirer et qu'ils aient envie de rester."

La maison de santé a ouvert en janvier 2015 avec 12 professionnels de santé. Ils sont maintenant 24, et selon Gérard Darsonville, quasiment tous les nouveaux ont déposé des candidatures spontanées.

Reportage Nicolas Traino