La maison de santé "La Présentation" a ouvert ce matin à Fleury-les-Aubrais

Une nouvelle maison de santé pluridisciplinaire ouvre ce matin dans la métropole orléanaise : à Fleury-les-Aubrais, sur l'ancien site de la clinique de la Présentation qui a fermé il y a 4 ans. Avec l'espoir d'attirer enfin des jeunes médecins sur la ville, ce qui n'est pas arrivé depuis 15 ans.

700 mètres carrés de locaux totalement réaménagés, un espace dédié à la télé-médecine pour interroger des confrères à distance, la maison de santé de Fleury abrite 3 médecins généralistes, 2 sages-femmes, 3 infirmières, 2 kinés, 2 psychologues, 1 podologue, 1 ostéopathe, une diététicienne... La Maison de santé "La présentation", qui a ouvert ses portes ce matin est l'outil idéal pour travailler en synergie, s'enthousiasme le docteur Alain Fillon, qui a déjà 37 ans de carrière en tant que généraliste : "A la vue de cet outil, je rêverais de redémarrer 37 ans de médecine générale !"

Si on excepte les 2 kinés, tous les professionnels de santé étaient déjà installés à Fleury, il s'agit donc d'un simple transfert qui ne changera rien, dans l'immédiat, au désert médical. Désert qui va même bientôt s'aggraver puisque sur les 12 médecins que compte Fleury, 3 partent à la retraite d'ici juillet prochain... Sauf que précisément cette MSP prépare l'avenir, rétorque Alain Fillon : "Depuis 15 ans, Fleury n'a pas réussi à attirer de médecins généralistes ; aujourd'hui, le seul moyen pour faire venir des jeunes médecins, c'est de leur proposer un outil très attractif. Sans cet outil, il se passera encore 15 ans sans la moindre installation".

4 cabinets sont d'ailleurs vacants et disponibles au sein de la maison de santé pour 3 généralistes et 1 spécialiste, qu'il reste donc à trouver. Un pari sur l'avenir, pour pouvoirs publics, qui ont injecté 1,5 million d'euros dans cette maison de santé, dont la moitié pour la ville de Fleury. La ville a même fourni le mobilier et le matériel informatique, 183 000 €.