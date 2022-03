La maison des femmes inaugurée à Reims ce mardi

La maison des femmes de Reims a été officiellement inaugurée ce mardi, à l'occasion de la journée internationale du droit des femmes. Cette structure d'accueil pluridisciplinaire ouverte en juin a déjà accompagné 250 femmes victimes de violences dans leur reconstruction physique et psychologique.

La ville de Reims a officiellement inauguré sa maison des femmes ce mardi, à l'occasion de la journée internationale du droit des femmes, le 8 mars. La structure d'accueil pluridisciplinaire a déjà reçu 250 femmes victimes de violences depuis son ouverture en juin dernier.

Après plusieurs discours, élus et représentants d'associations ont assisté à la coupure du ruban par la marraine de la structure, la comédienne Jade Lebest.

Il existe dix maisons des femmes en France, qui viennent en aide à des victimes de violences de toutes sortes. À Reims, l'initiative a notamment été portée par le CHU de Reims et l'association Le Mars - France Victimes de la Marne.

Accompagnement pluridisciplinaire et écoute

Dans les rangs du public réuni ce mardi, Stéphanie, dont le prénom a été modifié par souci de discrétion, fait partie des 250 femmes qui ont déjà toqué à la porte de ce lieu d'accueil : « Dès que je rentre dans la maison des femmes, je me sens bien, je me sens accueillie. Le regard que l'on porte sur moi est différent. Dehors, ceux qui savent que j'ai été victime me regardent différemment », témoigne cette femme de 48 ans, violentée par son compagnon l'année dernière.

Grace à eux je remonte la pente - Stéphanie, qui fréquente la maison des femmes

Après avoir porté plainte, elle a été dirigée vers ce centre qui fonctionne comme un guichet unique pour accompagner des femmes dans tous les aspects de leur reconstruction morale et physique après un traumatisme. Elles peuvent y trouver une aide juridique, psychologique, médicale, sociale, et du soutien pour toutes leurs démarches, comme pour trouver un logement autonome par exemple : « Grâce à eux je remonte la pente, et les équipes sont très à l'écoute. Quand je suis ici, je ne pense à rien d'autre, cela m'aide » explique Stéphanie, qui fréquente la maison des femmes depuis juillet dernier.

Heureusement qu'ils sont là pour m'aider

Se sentant « traumatisée » par son expérience, elle confie continuer à vivre dans la peur que cela se reproduise. Stéphanie est suivie par une psychologue et participe à des ateliers d'auto-défense, entre autres.

La Maison des femmes de Reims est ouverte du lundi après-midi au vendredi soir, au 10 allée des Pervenches. © Radio France - Natacha Kadur

Combien de temps sera-t-elle accueillie à la maison des femmes ? « Le temps qu'il faut, assure-t-elle. Là j'en ai encore besoin, et je sais que la porte est grande ouverte. Heureusement qu'ils sont là pour m'aider » partage-t-elle.

ou joignable au 03 26 89 59 34.