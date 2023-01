La Maison des langues de Bayonne devient une SCOP et cherche de nouveaux locaux

Les locaux de la Maison des langues se repèrent assez facilement dans le quartier de la gare à Bayonne, au 12 de la rue Maubec. Sa devanture est toute en couleurs vives. À l’intérieur sont parlées, enseignées, pratiquées une douzaine de langues (Espagnol, Anglais, Basque, Français langue étrangère, Japonais, Chinois, Arabe, Portugais, Italien….)

Créée en 2019, sous le statut associatif, elle est devenue une SCOP (une société coopérative de production) ce 1er janvier 2023. Concrètement, cela signifie que ses quatre salariés sont aussi ses quatre patrons. Mais pour dispenser les cours de toutes ces langues, ils ne sont pas seuls. Une vingtaine d’enseignants sont aussi rémunérés au cours dispensé.

Une association à l’étroit au sens figuré et au sens propre

Actuellement, près de 200 apprenants sont ainsi encadrés par l’équipe, soit via des cours individuels, soit via des cours collectifs. Au total, ils sont un millier d’apprenants à être passés par la Maison des langues depuis sa création. Mais aujourd’hui, ses promoteurs veulent passer à la vitesse supérieure tout en préservant l’esprit associatif. C’est pour cette raison qu'ils ont choisi le format de la SCOP, explique Oriane Ayestaran, l’une des quatre salariés, en charge notamment de la langue basque. "Pour nous, apprendre une langue, c’est aussi apprendre un tout : la culture du pays, le mode de vie, ce n’est pas seulement un apprentissage scolaire, explique la jeune femme. Le statut de SCOP va permettre aussi de parler d’égal à égal avec les entreprises dont les salariés veulent apprendre une langue via leur CPF (compte professionnel de formation). C’est une question de crédibilité quelque part ».

La Maison des Langues de Bayonne se trouve en bas de la Rue Maubec, en face de la gare © Radio France - Céline Arnal

Aujourd’hui installés en bas de la rue Maubec, en face de la gare, dans le quartier Saint-Esprit à Bayonne, les locaux commencent à être un peu petits. Les responsables de la Maison des langues sont donc à la recherche d’un nouveau lieu pour poursuivre son développement.