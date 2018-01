Châteauroux, France

Une salle de gym toute neuve, un parquet sans la moindre rayure, des vestiaires qui sentent encore la peinture fraîche, une rue intérieure dont on cherche encore la télécommande pour allumer les colonnes et des fauteuils pop, toute en couleur, et une cuisine équipée qui n'a pas encore connu son premier gâteau maison... Tout est prêt pour accueillir les premiers visiteurs !

"On a déjà eu quelques curieux qui ont réussi à se glisser en même temps que les entrepreneurs pour voir en avant-première le nouveau site ! " s'amuse Laurence Virard, directrice de l'Office des personnes à la retraite à Châteauroux.

Anciennement installé rue Claude Pinette, l'Office des personnes à la retraite, l'association 55 et + et le centre du bénévolat investissent depuis quelques semaines les locaux totalement réhabilités de l'ex cafétéria Casino, cours Saint-Luc à Châteauroux. Après 17 ans sans aucun pensionnaire, le site a été entièrement repensé avec salle commune modulable, cuisine conçue pour des ateliers, salle de sport et bureaux pour le portage des repas, la télé assistance ou encore les entretiens avec une assistante sociale. Le tout, évidemment, aux normes pour accueillir des personnes à mobilité réduite.

L'objectif, c'est aussi de faire vivre le cours Saint-Luc, ce quartier piéton de Châteauroux pour le moins délaissés.

Le chantier aura coûté un peu plus d'un million 300 mille euros.