L'Eglise met en vente la Maison diocésaine de Bayonne

Un domaine de plus de deux hectares, idéalement situé à l'entrée sud de Bayonne, entre le Conservatoire et le boulevard d'Aritxague. Le promoteur immobilier Robert Alday serait en piste pour l'acheter à 13 millions d'euros. Actuellement, la Maison diocésaine c'est un foyer d'hébergement avec 70 chambres, pouvant accueillir jusqu'à 88 personnes, et un second bâtiment qui abrite les services de la catéchèse et de multiples salles de réunions et de formation. Le tout dispose d'un immense parc.

La Maison diocésaine de Bayonne est un foyer d'hébergement et un centre de formation. © Radio France - Iban Etxezaharreta

L'Evêché explique cette mise en vente par la vétusté des constructions, onéreuses à réhabiliter. Constructions des années 70, elles seraient en outre amiantées. Cette vente permettrait de financer la construction d'un nouvel édifice au parc St Léon à Marracq , toujours à Bayonne, près des ruines napoléoniennes. L'ancienne grande demeure bourgeoise, à proximité de l'église St Léon serait promise à la destruction.

Dans ce nouveau bâtiment, qui verrait le jour en début d'année 2026, doivent être réunis et transférés tous les services de l'épiscopat. L'espace ainsi libéré au siège historique de l'Evêché en face de la Cathédrale pourrait être l'objet d'une exploitation commerciale. Un évêque qui se transforme en acteur immobilier et commercial, l'image ne passe pas toujours très bien parmi les fidèles.

Vente des bijoux de famille

L'Eglise est l'un des plus importants propriétaires du Pays Basque et du Béarn. Le service immobilier du Diocèse de Bayonne, Lescar et Oloron est propriétaire de plus de 200 biens -service immobilier qui est aussi en lien avec les associations paroissiales disposant de plus de 200 biens immobiliers. Ces dernières années l'Eglise est engagée dans la cession d'une partie de ses biens: le vaste terrain La Vigilante en plein cœur du quartier St Esprit et l'ancien cinéma et théâtre du Petit-Bayonne sont d'autres exemples. Des ventes qui laissent place à des grands projets immobiliers privés.

L'Evêque de Bayonne, Lescar et Oloron Marc Aillet est l'invité de France Bleu Pays Basque jeudi 19 octobre à 8h15.