La maison du fromage de Pouligny-Saint-Pierre va doubler sa surface

Grâce à une opération de financement participatif, la maison du fromage de Pouligny-Saint-Pierre réalise des travaux d'extension qui lui permettront de doubler la surface de son magasin d'ici début juin.

Devant l'espace encore en chantier, Jean Pierre Darreau, président de la maison des fromages de Pouligny-Saint-Pierre, imagine déjà l'organisation du site : "Ici, il y aura un grand meuble pour présenter le vin. Et là, nous avons fait faire une table de 4 mètres de long pour organiser des dégustations de fromages payantes. Il y a déjà des réservations..."

Avec 35 m2 supplémentaires, le magasin va pouvoir proposer davantage de produits, notamment autour du safran, et mettre en avant plus de vignobles. Un vidéoprojecteur sera également installé pour permettre de présenter les savoir-faire locaux.

Le chantier a été rendu possible grâce à la contribution des internautes : "Nous avions lancé une cagnotte sur internet et nous avons récolté un peu plus de 7.000 euros. Ça nous a permis d'emprunter moins... Le chantier représente un investissement d'un peu plus de 60.000 euros".

Jean Pierre Darreau compte sur une ouverture de l'extension d'ici début juin © Radio France - Gaëlle Fontenit

Le magasin accueille de plus en plus de visiteurs chaque année. L'an passé, les 3 vendeuses ont ainsi servi plus de 23.000 clients pour un chiffre d'affaires estimé à plus de 350.000 euros hors taxe.