La "Maison Françoise Giroud" pour les victimes de violences conjugales ouvre à la Seyne-sur-Mer

Une "Maison Françoise Giroud" ouvre ses portes à La Seyne-sur-Mer pour les victimes de violences conjugales.Un lieu d'accueil et de prise en charge des victimes femmes, hommes et même des enfants qui réunit différents professionnels : psychologues, avocats et associations d'aide.

C'est un lieu unique qui ouvre ses portes à La Seyne-sur-Mer pour les victimes de violences conjugales : la Maison Françoise Giroud. Un espace de 160 mètres carrés dans le centre ville, 2 rue Docteur Mazen, près du commissariat et de la mairie où toutes les victimes seront accueillies pour une meilleure prise en charge. Dans ce seul et unique des professionnels sont mobilisés pour accompagner, aider, orienter et protéger les victimes. Des avocats, psychologues, psychiatres sont sur place dans ce lieu qui propose une salle de repos, une salle de jeu pour les enfants, une salle d'eau, de soins, une cuisine et une bagagerie.

C'est une maison qui sert à être un guichet unique. Aujourd'hui quand on est victime de violence il faut porter plainte, prendre rendez-vous pour avoir un avocat, puis il faut voir une association d'aide. Il faut se déplacer sans arrêt dans différents endroits. C'est compliqué de faire toutes ces démarches. Là tous les professionnels seront sur place - Maître Aurore Boyard (à l'origine du projet)

Tous les professionnels, de la justice, du social et du milieu médical vont travailler ensemble dans l'intérêt des victimes, le plus souvent il s'agit de femmes mais les hommes aussi sont accueillis dans ce lieu tout comme les enfants.

Trouver un lieu d'hébergement rapidement

La Maison Françoise Giroud veut aussi aller vite pour trouver des solutions d'hébergement pour les victimes. Elle veut créer une plateforme qui va regrouper des bailleurs privés et publics pour avoir accès en un clic à la liste des logements disponibles. Le barreau de Toulon a également signé un partenariat avec la Caisse d'Allocations Familiales du Var.

Manque de moyens pour agir

Un note interne a été récemment envoyée aux policiers leur demandant d’améliorer la prise en charge des femmes victimes de violences conjugales pour Maître Aurore Boyard, avocate au barreau de Toulon, le problème vient du manque de moyens aujourd'hui pour bien prendre en charge les victimes.

Cela fait des années que la justice réclame des moyens financiers qu'on ne veut pas nous donner. Si le gouvernement veut en faire une cause national, qu'il nous le démontre, parce que former les gens ça coûte de l'argent aussi - Aurore Boyard

En France en 2017, 94.000 femmes ont déclaré avoir été victimes de viols et ou tentatives de viols sur une année, 1 femme sur 9 déclare avoir porté plainte.