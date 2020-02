"La maison géante", une exposition pédagogique à Laval pour éviter les accidents domestiques

Laval, France

La table à manger dépasse les têtes d'adulte et on a bien des difficultés à grimper sur la chaise pour le repas. Les visiteurs se retrouvent dans la peau d'un enfant de deux ans à travers l'exposition "La maison géante". Dans une salle de l'école d'Hilard, à Laval, deux animateurs de la maison de quartier qui organise la mise en scène, avec le comité d'animation Calno, guident la visite.

"Il y a _20 000 accidents domestiques mortels par an_," souligne Julien Hatron, l'un de ces animateurs. L'objectif est donc de sensibiliser sur les risques qu'abrite une maison mais surtout de partager les bons gestes à adopter.

Les visiteurs découvrent souvent des dangers qu'ils ne soupçonnait pas, comme Christophe Boivin : "On pense aux toilettes et à la chaise haute parce qu'on voit bien les difficultés que les enfants ont à monter dessus mais ce sont les outils qu'ils n'ont pas l'habitude d'utiliser dont on se méfie moins."

Pour Rania Chekroun, assistante maternelle, c'est en testant ces meubles géants qu'elle s'est rendu compte des difficultés de certains des enfants dont elle s'occupe. "J'ai une enfant qui a peur de monter sur les toilettes," raconte-t-elle,"et lorsque je suis montée dessus j'ai compris la profondeur pour elle !"

L'exposition "La maison géante" se termine dimanche 16 février, à 12h30, à l'école d'Hilard de Laval. Vous pouvez cependant retrouver tous les bons gestes pour prévenir les accidents sur le site du gouvernement.