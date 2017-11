La Maison Lamour à Bordeaux sacrée Meilleure Boulangerie 2017

La Maison Lamour à Bordeaux est sacrée Meilleure Boulangerie de France 2017. Le binôme Florian - Frédéric a brillamment remporté ce titre lors de l'émission culinaire proposée par M6. Ils s'imposent en finale face à Bapriste et Christophe de la Maison Messerlin, candidats pour la région PACA.

Après 9 semaines de compétition et huit régions visitées par le jury composé de Bruno Cormerais et Norbert Tarayre, c'était ce vendredi soir l’ultime épreuve pour les 2 dernières boulangeries arrivées en finale de l'émission proposée par M6 "La Meilleure Boulangerie de France". Avec l'épreuve très délicate de la pièce montée, ce sont les bordelais de la Maison Lamour qui s'imposent face à la Maison Messerlin de Flassans sur Isole en PACA.

La Maison Lamour à Bordeaux

Boulangerie installée rue judaïque à Bordeaux et reprise en août 2016 par Florian et sa compagne Cyrille, cet établissement a très vite prospéré pour aujourd'hui employer 15 personnes. 5 employés en charge de la boulangerie, 5 de la pâtisserie et 5 de la vente.

C'est en compagnie de Frédéric que Florian, le patron de la Maison Lamour, a constitué ce binôme victorieux qui a su à chaque épreuve convaincre le jury de "La Meilleure Boulangerie de France". Vainqueur de la finale régionale en Nouvelle-Aquitaine, ils ont ensuite été en compétition avec les 7 autres finalistes régionaux qui pour cette 5ème édition de la Meilleur Boulangerie de France venaient des Hauts-de-France, du Centre, de la Bretagne, de Bourgogne France-Comté, de Provence Alpes Côte d'Azur, de l'île de France et de la Corse. C'est en faisant appel à leur savoir-faire, tout en faisant preuve d’une créativité extraordinaire, que les deux bordelais ont pu remporter brillamment ce titre de Meilleure Boulangerie de France.